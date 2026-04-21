Nam sinh mất tích 37 giờ ở Tam Đảo: 'Cảm ơn các chú đã cứu cháu'

Sáng 21.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Xuân Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết, sau hơn 37 giờ mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường đại học Đại Nam) đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở độ cao khoảng 600 m.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh ẢNH: XÃ ĐẠI TRÙ

Nam sinh đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, sức khỏe hiện đã ổn định và được bàn giao cho gia đình.

Là người trực tiếp chỉ huy lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trong rừng, thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, không giấu được sự vui mừng, xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cùng các lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh và bàn giao cho gia đình.

Thượng tá Thực kể, sáng 19.4, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trải nghiệm leo núi Tam Đảo cùng một người bạn, xuất phát từ chân núi dốc Rít. Khi lên núi, nam sinh bị lạc bạn rồi đi cùng một nhóm khác (nhóm này có người bản địa dẫn đường).

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm nam sinh ẢNH: TN

Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã ba suối, do không thông thuộc địa hình và đi sau cùng nên Tuấn Anh mất dấu nhóm bạn có người dẫn đường và bị lạc giữa rừng già. Từ 18 giờ cùng ngày, điện thoại của nam sinh này mất tín hiệu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vào chiều 20.4, Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù đã báo cáo cấp trên và triển khai lực lượng tìm kiếm cấp tốc. Thượng tá Phan Văn Thực là người trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm và thiết lập ngay một sở chỉ huy dã chiến.

"Chúng tôi huy động tổng lực từ dân quân đến các lực lượng chức năng, sử dụng từ bản đồ GPS, máy tính, flycam và pháo tín hiệu để khoanh vùng vị trí", thượng tá Thực chia sẻ.

Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng chức năng thổi còi, dùng loa phóng thanh để phát tín hiệu cho nam sinh. Khi đến khu vực rừng già ở độ cao khoảng 600 m, lực lượng chức năng bất ngờ nghe thấy tiếng "cứu cháu với" ở dưới suối. Sau đó, nam sinh đi từ bờ suối ra lối mòn để gặp lực lượng chức năng và được đưa về nơi an toàn.

Nam sinh gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng đã hỗ trợ ẢNH: PHAN VĂN THỰC

Cảnh báo nguy hiểm khi du lịch tự phát

Theo chia sẻ của Nguyễn Tuấn Anh, suốt 2 đêm bị lạc trong rừng trong tình trạng mất sóng điện thoại, nam sinh đã chọn đã chọn cách nằm nghỉ lại ở một tảng đá bên bờ suối. Cạnh đó, Tuấn Anh cũng mặc áo mưa để chống lại thời tiết khắc nghiệt trong rừng.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chú đã cứu hộ cháu", nam sinh chia sẻ với lực lượng chức năng.

Thượng tá Thực đánh giá, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh có kinh nghiệm leo núi nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi gặp lực lượng chức năng, nam sinh chỉ bị xây xát chân tay, sức khỏe ổn định, trong người vẫn còn 4 chiếc bánh.

Theo thượng tá Thực, khi tín hiệu bộ đàm trên đỉnh núi báo về sở chỉ huy đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh, tất cả đều trong cảm xúc vỡ òa. Đặc biệt là mẹ và cậu của nam sinh, những người đã thức trắng đêm chờ đợi tin tức con cháu, họ ôm nhau khóc vì hạnh phúc.

Lực lượng chức năng bàn giao nam sinh cho gia đình ẢNH: PHAN VĂN THỰC

Trước đó, để tìm kiếm nam sinh, UBND xã Đạo Trù đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân chia thành nhiều mũi tìm xuyên đêm tìm kiếm.

Ngoài lực lượng tại chỗ, gia đình Nguyễn Tuấn Anh cũng mời một đội tìm kiếm chuyên nghiệp từ Hà Nội lên hỗ trợ. Công an tỉnh Phú Thọ cử khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH tham gia tìm kiếm.

Dãy Tam Đảo có địa hình dốc, nhiều lối mòn đan xen, rừng rậm và thường xuất hiện sương mù, dễ khiến người đi rừng mất phương hướng, đặc biệt khi tách nhóm hoặc không thông thạo địa hình.

Trước đó, Công an xã Đạo Trù đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro từ hoạt động du lịch tự phát tại các khu vực rừng núi, thác suối trên dãy núi này.