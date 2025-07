Nam sinh tốt nghiệp xuất sắc ngành AI, ‘ẵm’ việc lương cao khi chưa có bằng

Lê Văn Tấn tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) loại xuất sắc ảnh: nvcc





Trở thành kỹ sư AI khi vẫn còn là sinh viên năm thứ tư

Lê Văn Tấn, sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), vừa tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc với thành tích GPA 9,1/10. Không chỉ ấn tượng về thành tích học tập, chàng sinh viên này còn ghi dấu ấn khi chinh phục công việc đáng mơ ước với mức thu nhập cao trong vai trò một kỹ sư AI tại Công ty OPSWAT Software Việt Nam khi chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Trong thời gian học ĐH, Tấn tham gia nhiều cuộc thi học thuật, dự án thực tế trên mạng như: UIT Data Science Challenge, Hội thi thử thách trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM, RMIT GenAI and Cyber Security Hackathon... Đáng chú ý, tại cuộc thi RMIT GenAI and Cyber Security Hackathon, cuộc thi về giải quyết các vấn đề an ninh mạng trong quá trình áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Large language models), Tấn đã đoạt giải nhì chung cuộc. Tấn chia sẻ, giải nhì của cuộc thi đã giúp anh có thêm một phần tự tin khi phỏng vấn ứng tuyển vào Công ty OPSWAT Software Việt Nam vì nội dung cuộc thi có liên quan đến chuyên môn của công ty.

Ngoài việc học lý thuyết, Văn Tấn còn tự thực hiện nhiều dự án để luyện tập và củng cố thêm kiến thức đã học. Và một điều tình cờ, khi công ty mở đơn tuyển dụng vào tháng 12 năm ngoái, chính nhờ những dự án mà Tấn dùng để tự luyện tập sau giờ học lý thuyết, cộng thêm những kinh nghiệm từ các cuộc thi trước đó đã giúp Tấn đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng và có được công việc đúng ngành, trở thành kỹ sư AI khi vẫn còn là sinh viên năm thứ tư.

Tinh thần "chỉ học một lần"

Tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại xuất sắc và có được công việc ổn định, Văn Tấn vẫn ấp ủ tiếp dự định học cao học. Tân kỹ sư cho biết sẽ theo học chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng. Lý giải lựa chọn này, Tấn bộc bạch: "Bản thân mình muốn dành nhiều thời gian để cọ xát, làm thêm các dự án để xem bản thân cần cải thiện ở đâu, cần bổ sung thêm kiến thức ở mảng nào thì sẽ tìm hiểu và học thêm kiến thức của mảng đó ở cao học".

Thêm vào đó, một lý do khác xuất phát từ đặc trưng chính lĩnh vực mà Tấn đang theo đuổi. Tấn cho rằng, với ngành liên quan đến công nghệ AI, kỹ sư cần phải hiểu biết kỹ và có kiến thức chuyên môn thì mới có thể làm tốt. Do đó, Tấn mong muốn vừa học vừa làm để có va chạm thực tế đồng thời trau dồi thêm kiến thức.

"Tuy sẽ khá khó khăn nhưng mình vẫn quyết định sẽ chọn con đường này, vì muốn thỏa niềm đam mê tìm tòi và học hỏi của bản thân, đồng thời để bản thân có thể luôn bắt kịp với tốc độ phát triển và sự thay đổi nhanh chóng của ngành nghề này", Tấn chia sẻ thêm.

Lấy triết lý của nhà bác học Albert Einstein: "Ai cũng có thể biết, nhưng điều quan trọng là phải hiểu", để làm kim chỉ nam, Tấn luôn giữ cho mình tinh thần "chỉ học một lần" trong suốt những năm ĐH. Với Văn Tấn, đã học là phải học cho thật kỹ, thật sâu. Chính sự nghiêm túc ấy đã giúp Tấn hoàn thành chương trình sớm và tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc.

Trên hành trình học cao học sắp tới, cựu sinh viên ngành AI Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần này để không chỉ chinh phục những kiến thức mới, mà còn chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.