Nam sinh TP.HCM sở hữu 17 huy chương học thuật bằng tiếng Anh lớn nhất thế giới

Trần Hoàng Duy Bảo, học sinh lớp 12 sở hữu 17 huy chương của cuộc thi về học thuật bằng tiếng Anh- The World Scholar's Cup (WSC) ẢNH: BẢO CHÂU

Chinh phục cuộc thi quốc tế

Hơn 11 năm theo học tại Trường quốc tế Á Châu (Asian School), Trần Hoàng Duy Bảo, học sinh lớp 12/3 tại Asian School cơ sở Văn Thánh, luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, đạt "Excellent" ở chương trình quốc tế. Bên cạnh đó, Duy Bảo luôn được ghi nhận năng lực ngoại ngữ qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Đó là giải nhì môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021-2022, giải ba môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2024-2025. Ngoài ra Bảo còn tham gia bài thi TOEFL ITP đạt 643/677 điểm và IELTS đạt 8.0.

Đặc biệt, vào năm học 2023-2024, trong cuộc thi về học thuật bằng tiếng Anh-The World Scholar's Cup (WSC), nam sinh Trường quốc tế Á Châu đã sở hữu tổng cộng 17 huy chương.

Theo bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), WSC được xem là kỳ thi học thuật bằng tiếng Anh lớn nhất thế giới, mỗi năm thu hút sự tham gia của trên 50.000 học sinh phổ thông từ 8 đến 18 tuổi đến từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thí sinh thể hiện năng lực ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, khoa học, lịch sử, văn học, nghệ thuật thông qua các bài thi tranh biện, viết luận, thi trắc nghiệm cá nhân và đồng đội.

Theo đó, Duy Bảo đã vượt qua vòng thi quốc gia với kết quả 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và vòng toàn cầu ở Bangkok (Thái Lan) với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đến vòng chung kết diễn ra tại Đại học Yale (Mỹ), Duy Bảo mang về 1 huy chương vàng cá nhân phần Writing, 2 huy chương bạc cá nhân phần Challenge, 1 huy chương bạc cá nhân phần Debate, 1 huy chương bạc cá nhân phần Bowl và 1 huy chương bạc nhóm phần Writing.

Với chủ đề chính "Reconstructing the Past - Tái hiện quá khứ", tại vòng chung kết, Duy Bảo đã thể hiện ấn tượng với phần thi viết luận khi được yêu cầu gửi thư cho một nhân vật ở quá khứ nói về thiên tai, thảm họa bất kỳ. Duy Bảo cho biết, cuộc thi yêu cầu thí sinh không chỉ có vốn kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực mà còn có phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, tóm tắt thông tin, tư duy suy luận, chiến lược tranh biện, viết luận. Trước đó, tranh biện vẫn là một mảng khá mới mẻ, "nhưng với nền tảng tiếng Anh tốt, đặc biệt ở kỹ năng nói nhờ theo học tại môi trường quốc tế từ nhỏ, em nhanh chóng tiến bộ qua từng vòng thi đấu", Bảo nói.

Không chỉ học giỏi, chăm chỉ mà Bảo còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa ẢNH: BẢO CHÂU

Tận dụng giá trị từ các hoạt động ngoại khóa

Bên cạnh việc học, Duy Bảo còn là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi học thuật, hoạt động ngoại khóa của trường như Tìm kiếm tài năng (Talent Seeking Contest), Hùng biện tiếng Anh (English Speaking Contest), lễ hội, hội thao... Ngoài ra, Bảo còn tích cực tham gia các dự án cộng đồng Design For Change Vietnam - phong trào trẻ em lớn nhất thế giới, đóng góp sáng kiến và thực hiện các dự án có ích cho cộng đồng. Trong đó, nổi bật là dự án bảo vệ môi trường "Save The Buddy Nature" của Duy Bảo và đồng đội nhằm kêu gọi các đơn vị sản xuất cắt giảm, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường… Bảo đã xuất sắc được chọn tham dự hội nghị trẻ em thế giới Be The Change năm 2018 tại Đài Loan và ở Rome (Ý) năm 2018.

Bảo cho biết khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngoài trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học vững chắc, em có nhiều cơ hội trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết. Đặc biệt, kỹ năng thiết kế slides- trình chiếu cũng được cải thiện rõ rệt, giúp em tự tin hơn khi thực hiện các dự án và bài tập lớn.

Ở năm học cuối cấp, Duy Bảo cho hay sẽ tiếp tục chinh phục các cuộc thi học thuật và kỳ thi học sinh giỏi, nâng hạng kết quả ở các bài thi IELTS, SAT. Đồng thời tìm hiểu học bổng các chương trình ĐH trong và ngoài nước với dự định sẽ theo học ngành marketing.