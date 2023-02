Nam sinh viên Lào Cai bị chó cắn xé vẫn chưa được khâu vết thương

Trao đổi với Thanh Niên chiều 21.2, một bác sĩ tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai tham gia điều trị cho em Hoàng Viên, sinh viên Trường cao đẳng Lào Cai, cho biết sau gần 4 ngày bị chó cắn phải nhập viện cấp cứu, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, hồi phục khá nhanh.



Nhiều vết thương ở hai chân em Hoàng Viên bị chó cắn nát đang chờ hồi phục để khâu lại CAO CƯỜNG

Nhưng cơ thể em Viên có hàng chục vết thương lớn do răng chó cắn thì bác sĩ chưa thể can thiệp. Nhiều vết chó cắn có da, thịt bị dập nát, tổn thương nặng và phải chờ khô lại thì mới có thể can thiệp cắt bỏ và khâu lại.

"Hàng ngày, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Đến cuối tuần này, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng để đưa ra quyết định khâu vết thương", vị bác sĩ này nói.

Sau khi được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu vào chiều tối 18.2, em Viên được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai phối hợp thảo luận trong quá trình điều trị, đặc biệt là việc xử lý các vết thương để đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ xâm nhập của virus gây bệnh dại.

Theo ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, trường hợp bị chó cắn vào đầu, mặt, cổ, đầu ngón chân, ngón tay hay có những vết thương lớn như em Viên thì bắt buộc phải được tiêm đồng thời cả vắc xin và huyết thanh kháng bệnh dại. Ngày 21.2, em Viên đã được tiêm mũi vắc xin đầu tiên (liệu trình có 5 mũi) và 2 lọ huyết thanh kháng bệnh dại.

Hình ảnh em Viên gục ngã khi bị 2 con chó lao vào cắn xé chiều tối 18.2 do người dân địa phương ghi lại CTV

Giải thích vì sao bệnh nhân chưa được khâu lại vết thương, ông Hiếu cho biết, đối với vết thương chó cắn thì nguyên lý sơ cứu phải để hở, không được khâu lại ngay để phòng ngừa bệnh dại. Nếu khâu lại vết thương, virus gây bệnh dại có thể "ăn" lên theo hệ thống các dây thần kinh, khi đó sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân.

Theo đó, cách xử lý tốt nhất là để vết thương hở, hàng ngày chỉ dùng xà phòng hoặc các loại hóa chất khử trùng để vệ sinh, làm sạch. Sau đó, bác sĩ chờ cho đến khi vết thương khô, se lại mới tiến hành khâu lại.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 18.2, em Hoàng Viên đang chạy bộ tập thể dục trong khu đô thị Dragon (P.Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ bị 2 con chó to lao vào cắn xé. Khi phát hiện sự việc, người dân can thiệp để giải cứu em Viên trong tình trạng bị chấn thương nặng, chảy nhiều máu. Sau đó, em Viên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.