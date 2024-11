Nam tài xế đột quỵ khi đang lái xe đường dài

Ngày 13.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Trọng Khải (Trưởng khoa Đột quỵ - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM) cho biết, khi tới bệnh viện, bệnh nhân H. đã bị liệt hoàn toàn nửa người trái, kèm biểu hiện nói khó và méo miệng. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu đột quỵ nhanh chóng được khởi động.

Ê kíp đột quỵ gồm các bác sĩ khoa Cấp cứu, Nội thần kinh nhanh chóng tiến hành hội chẩn, chỉ định chụp CT não, CT mạch máu não để đánh giá các vị trí tổn thương, bất thường ở não. Đồng thời nhanh chóng thực hiện các điều trị nội khoa ban đầu phù hợp như sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, theo dõi diễn tiến tình trạng yếu liệt, theo dõi tri giác, kiểm soát huyết áp.

Kết quả hội chẩn xác định, bệnh nhân có một khối máu đông gây tắc đoạn M1 động mạch não giữa bên phải cần can thiệp cấp cứu hút huyết khối. Sau khi được người nhà bệnh nhân đồng ý, các bác sĩ đã thực hiện can thiệp mạch.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau can thiệp ẢNH: BSCC

Bác sĩ Khải cho biết, bệnh nhân còn trẻ tuổi, hợp tác rất tốt nên quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ đặt dụng cụ, bệnh nhân tỉnh táo và có thể trò chuyện với bác sĩ trong suốt quá trình can thiệp. Chỉ sau 1 ngày thực hiện can thiệp lấy huyết khối, sức cơ bệnh nhân cải thiện gần như hoàn toàn, bệnh nhân hết méo miệng, nói chuyện rõ ràng, lưu loát, có thể tự đi lại.

Dự kiến bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn khả năng lao động và trở lại cuộc sống bình thường sau khi ra viện.

Theo bác sĩ Khải, sự hồi phục ngoạn mục, nhanh chóng của anh H. là nhờ được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời trong 2 giờ vàng đầu tiên kể từ khi có triệu chứng đột quỵ. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ biến chứng nặng cũng như tỷ lệ tử vong của đột quỵ, bác sĩ Khải khuyến cáo khi phát hiện người bệnh có các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, không thể cử động tay chân, nói đớ... hãy nhanh chóng liên hệ số 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có điều trị đột quỵ để điều trị kịp thời, nhằm hạn chế tối đa các diễn tiến xấu, bảo vệ tính mạng của người bệnh.