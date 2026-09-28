'Nam thần' Nadech Kugimiya tái xuất sau loạt phim kinh dị gây sốt rạp Việt

Tài tử Nadech Kugimiya trở lại màn ảnh rộng với phim tình cảm hài đóng cùng nữ thần tượng Minnie ẢNH: GALAXY STUDIO cung cấp

Hôm 28.9, phim điện ảnh Henry's First Dates (Quyết cua anh này) tung trailer chính thức tại Việt Nam, hé lộ câu chuyện tình hài hước, ngọt ngào giữa Henry (Nadech Kugimiya đóng) và Lucy (Minnie). Trong lần tái xuất màn ảnh rộng, "nam thần" Nadech hóa thân thành chàng trai lạc quan, tràn đầy năng lượng. Sau một tai nạn, trí nhớ của Henry dừng lại ở sinh nhật của bố. Từ đó, mỗi sáng thức dậy, khiến Henry quên hết những chuyện đã xảy ra vào hôm trước.

Cuộc sống của Henry thay đổi khi anh gặp Lucy - cô gái xinh đẹp, cá tính, yêu thích những chuyến phiêu lưu. Điều trớ trêu là dù mỗi ngày Henry đều quên rằng mình từng gặp Lucy, anh vẫn liên tục rơi vào lưới tình với cô. Nếu với Henry, mỗi ngày đều là một lần đầu tiên gặp gỡ và hẹn hò, thì với Lucy, đó lại giống như buổi hẹn thứ 100. Cô phải làm quen với Henry, chinh phục trái tim anh và khiến anh yêu mình một lần nữa - rồi tất cả lại bắt đầu từ đầu vào sáng hôm sau.

Tình cảnh oái oăm của cặp đôi tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Thế nhưng, sau những giây phút hài hước, ngọt ngào, họ phải đối mặt với nhiều vấn đề vì trí nhớ bất ổn của Henry.

Henry's First Dates có nhiều tình huống hài hước xen lẫn những phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn ẢNH: GALAXY STUDIO cung cấp

Henry's First Dates được lấy cảm hứng từ bộ phim tình cảm đình đám 50 First Dates của Hollywood. Tuy nhiên, phiên bản Thái mang đến một góc nhìn mới khi người mắc chứng mất trí nhớ lại là Henry, thay vì nhân vật nữ như trong bản gốc.

Nếu Nadech Kugimiya là gương mặt quá quen thuộc trên màn ảnh thì Quyết cua anh này lại đánh dấu lần đầu đóng phim của Minnie. Dù là tân binh, nữ thần tượng được Nadech khen ngợi có năng khiếu diễn xuất. Anh cũng đánh giá cao sự chăm chỉ, nghiêm túc học hỏi của bạn diễn trên phim trường. Bên cạnh việc cải thiện diễn xuất, ngôi sao nhóm nhạc Kpop I-dle còn học điều khiển drone, khinh khí cầu, chạy scooter… để đáp ứng yêu cầu vai diễn.

Minnie tâm sự rằng lần đầu gặp gỡ Nadech, cô rất ngại ngùng vì đã theo dõi những bộ phim của "nam thần" xứ chùa vàng từ hơn chục năm trước. Người đẹp 29 tuổi ấn tượng với sự tận tâm, chuyên nghiệp của đàn anh, xem Nadech là người thầy đưa mình tiến sâu vào lĩnh vực diễn xuất. Sự gắn kết này giúp họ thu hẹp khoảng cách, kết hợp ăn ý, tự nhiên hơn trước ống kính. Bên cạnh vai nữ chính, Minnie còn viết và thể hiện ca khúc nhạc phim Nice To Meet You.

Nadech Kugimiya - Minnie kết hợp ăn ý trong lần đầu hợp tác ẢNH: GALAXY STUDIO cung cấp

Henry's First Dates dự kiến ra rạp Việt từ ngày 2.10 tới.

Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của Nadech Kugimiya sau thành công vang dội của loạt phim kinh dị Tee Yod (tựa Việt: Tee Yod: Quỷ ăn tạng) gồm 3 phần ra mắt năm 2023, 2024 và 2025. Không chỉ gây tiếng vang tại quê nhà Thái Lan, Quỷ ăn tạng còn tạo nên cơn sốt ở Việt Nam, khi 3 phần phim thu về tổng cộng hơn 237 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam) tại phòng vé Việt. Thành công ấy cũng đưa tài tử Nadech Kugimiya cùng dàn diễn viên của phim sang TP.HCM vào năm 2024 và 2025 để gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt.