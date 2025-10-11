Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tài tử Nadech Kugimiya trở lại Việt Nam cùng dàn sao 'Tee Yod 3'

Thanh Chi
11/10/2025 06:01 GMT+7

Chiều 10.10, tài tử Nadech Kugimiya cùng dàn diễn viên Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3: Junior Kajbhandit Jaidee, Friend Peerakrit Pacharabunyakiat, Denise Jelilcha Kapuan và Nina Natcha Jessica Padovan có buổi giao lưu tại TP.HCM.

Trong lần trở lại VN, "nam thần" màn ảnh Thái Lan chia sẻ rất hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt, đồng thời tác phẩm mới tiếp tục được khán giả yêu thích.

Tài tử Nadech Kugimiya trở lại VN cùng dàn sao 'Tee Yod 3' - Ảnh 1.

Nadech Kugimiya (bìa phải) cùng dàn diễn viên Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 tại buổi giao lưu với truyền thông

ẢNH: THANH CHI

Tại buổi giao lưu, Nadech Kugimiya cùng các thành viên trong đoàn có những chia sẻ cởi mở về vai diễn, hậu trường. Ngôi sao 34 tuổi cho biết phần mới nhất của phim tiếp tục là hành trình Yak cùng hai em trai tiến vào khu rừng ma ám, đối đầu với thế lực quỷ dữ để cứu cô em út Yee mất tích bí ẩn trước đó. Nam diễn viên chia sẻ các cảnh quay được mở rộng so với hai phần trước, không chỉ là những cảnh kinh dị trong khu rừng u ám, hang sâu hiểm hóc mà còn có những cảnh giằng co, chiến đấu dưới dòng nước sâu. Quá trình sản xuất được đầu tư hơn, đồng thời các diễn viên cũng đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách hơn khi quay phim ở nhiều loại địa hình.

Bên cạnh phần giao lưu với truyền thông, 5 anh em nhà Yak còn dự thảm đỏ vào tối cùng ngày và có phần gặp gỡ, giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu. Theo thông tin từ nhà phát hành, VN là quốc gia duy nhất mà đoàn phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 ghé thăm lần này. Trước đó, phần 2 của tác phẩm ra rạp VN vào năm 2024 đã thu về gần 100 tỉ đồng.

