Nam thần Thái Lan gây sốc khi cắt đứt quan hệ với mẹ ruột

Sau hơn một năm nỗ lực hàn gắn những rạn nứt gia đình, nam diễn viên Nine Naphat quyết định chọn con đường riêng để bảo vệ sức khỏe tinh thần ẢNH: WRN

Thông tin nam diễn viên Nine Naphat (tên đầy đủ Naphat Siangsomboon) công khai việc rạn nứt sâu sắc với mẹ mình, bà Moo Pimpaka Siangsomboon, đang trở thành tâm điểm của làng giải trí xứ chùa Vàng. Sau thời gian dài im lặng trước những đồn đoán, tài tử sinh năm 1996 xác nhận hiện tại anh và mẹ đã sống riêng và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Xuất hiện trước truyền thông, Nine Naphat khẳng định việc công khai sự thật này là cách anh tôn trọng khán giả. "Tôi nói theo cảm xúc của mình. Tôi vốn là người quyết đoán và ghét việc phải nói dối mọi người. Đây là sự thật và tôi chấp nhận những gì đã xảy ra. Không ai là hoàn hảo cả, tôi cũng chỉ là một người trẻ với những xúc cảm và quan điểm riêng như bao người khác", nam diễn viên trải lòng.

Trước câu hỏi về việc liệu hành động này có gây ra những phản ứng trái chiều trong xã hội vốn đề cao đạo hiếu như Thái Lan, ngôi sao phim Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone) thẳng thắn cho biết anh đã nỗ lực hết sức trong mọi vai trò và nhiệm vụ của một người con.

Nine Naphat bộc bạch: "Bất kể là diễn viên hay người nổi tiếng, ai cũng có trái tim, có quyền được buồn bã và quyền được bước tiếp. Có thể hành động của tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng cuối cùng, tôi chọn bản thân mình và những gì tốt nhất cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hiện tại, đây là con đường tốt nhất mà tôi có thể chọn".

Nam thần Thái Lan hé lộ về "người mới"

Đáng chú ý, bên cạnh việc xác nhận mối quan hệ rạn nứt với gia đình, Nine Naphat cũng lần đầu tiết lộ đã tìm thấy niềm an ủi bên bạn gái mới. Được biết, người yêu hiện tại của anh năm nay 30 tuổi, một phụ nữ ngoài ngành giải trí đã bước vào cuộc đời anh một cách tự nhiên.

Nine Naphat - Baifern Pimchanok từng là đôi tình nhân được săn đón hàng đầu Thái Lan ẢNH: INSTAGRAM NV

Dù không giấu giếm mối quan hệ mới và đang trong giai đoạn tìm hiểu nghiêm túc, song nam thần Thái Lan bày tỏ mong muốn được dư luận tôn trọng sự riêng tư để bảo vệ hạnh phúc mới. Anh hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên con đường sự nghiệp cũng như những quyết định cá nhân đầy khó khăn này.

Sự việc Nine Naphat "từ mặt" mẹ ruột, người từng đồng hành và quản lý anh trong suốt nhiều năm sự nghiệp, đang để lại nhiều tiếc nuối. Nhiều ý kiến cho rằng, sự can thiệp quá sâu của bà Moo Pimpaka vào đời tư của con trai, đặc biệt là mối quan hệ với bạn gái cũ Baifern Pimchanok trước đó, chính là "giọt nước tràn ly" dẫn đến cơ sự này.

Tại Việt Nam, Nine Naphat là một trong những nam thần Thái Lan sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình lịch lãm và lối diễn xuất tự nhiên. Anh trở thành "người tình trong mộng" của hàng triệu khán giả sau thành công rực rỡ của "siêu phẩm" điện ảnh Yêu nhầm bạn thân đóng cùng Baifern Pimchanok năm 2019. Bộ phim không chỉ gây bão phòng vé Việt mà còn giúp cặp đôi "vàng" này được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" suốt nhiều năm.

Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1996 còn ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Sợi dây hoàng lan (A Tale of Ylang Ylang), Vườn tình nhân (Rak Kan Panlawan) hay bộ phim điện ảnh đầy cảm xúc Món quà tình yêu (A Gift). Với phong cách quý ông đặc trưng và đời tư từng được xem là hình mẫu, những biến cố gia đình hiện tại của Nine Naphat thực sự để lại nhiều sự ngỡ ngàng và tiếc nuối cho nhiều khán giả.