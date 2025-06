Nam thanh niên bị điếc đột ngột do tắm đêm: Cần lưu ý điều gì?

Theo trang thông tin Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nam bệnh nhân tên N.H.P (35 tuổi), ngụ Hà Nội vừa trải qua tình trạng nguy hiểm do tắm đêm khi nhập viện tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện. Bệnh nhân đến trong tình trạng tê bì nửa mặt trái, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai và nghe kém với tai trái mất thính lực hoàn toàn. Chỉ 5 giờ đồng hồ sau khi các triệu chứng xuất hiện, anh được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, chia sẻ rằng anh P. được chỉ định chụp MRI sọ não để loại trừ nguy cơ tai biến mạch máu não hoặc u dây thần kinh. Kết quả nội soi tai mũi họng không ghi nhận bất thường, nhưng đo thính lực cho thấy anh P. bị điếc đột ngột tai trái ở mức trung bình nặng với ngưỡng nghe 55dB (tuýp C). Sau khi tìm hiểu, các bác sĩ xác định nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen tắm đêm bằng nước lạnh khiến các vi mạch dẫn lưu tuần hoàn tai trong co thắt đột ngột, gây tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ đo thính lực cho bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bác sĩ Liên nói qua khai thác tiền sử, anh P. làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô, thường xuyên về khuya do đặc thù công việc. Bệnh nhân tâm sự mỗi tháng, có khoảng 5-6 ngày về nhà lúc 2-3 giờ sáng. Dù biết tắm khuya không tốt, nhưng vì không sắp xếp được thời gian, bệnh nhân vẫn duy trì thói quen này.

Theo bác sĩ Liên, sau 2 ngày điều trị tích cực, thính lực tai trái của anh cải thiện rõ rệt. Đến ngày thứ 5, thính lực hồi phục hoàn toàn, tương đương tai phải, đồng thời các triệu chứng tê bì, ù tai, chóng mặt và buồn nôn cũng biến mất.

Bác sĩ Liên nhấn mạnh rằng điếc đột ngột là một tình trạng cấp cứu y khoa, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường biểu hiện ở một bên tai, đặc biệt khi thức dậy vào buổi sáng. Thời gian "vàng" để điều trị là trong 24-48 tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu chậm trễ, khả năng phục hồi giảm đáng kể, thậm chí dẫn đến điếc vĩnh viễn. Các thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như: thức khuya, tắm đêm, uống rượu bia, ăn uống thất thường, tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoặc sử dụng tai nghe âm lượng cao kéo dài đều có thể làm tăng nguy cơ. Bác sĩ Liên khuyến cáo khi nhận thấy các dấu hiệu như nghe kém, ù tai hay chóng mặt, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám và điều trị kịp thời.

Câu chuyện của anh P. khiến nhiều người giật mình về những nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen tắm đêm. Ngô Ngọc Thủy Tiên (29 tuổi), ngụ 102 Đặng Văn Bi TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết vì cuộc sống bận rộn, hay về nhà trễ nên cô thường xuyên tắm đêm. "Nghe chuyện tắm đêm gây điếc, mình thực sự hoang mang. Sau đợt này, mình sẽ chú ý hơn đến sức khỏe", Tiên nói.

Lương Gia Huy (23 tuổi), ngụ 1001 Lê Đức Thọ Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết bạn thường tắm vào khoảng 17-19 giờ. Nếu trễ quá, Huy để sáng mai tắm sớm, chứ không tắm đêm. "Nhà từng có người đột quỵ trong nhà tắm vào ban đêm nên mình rất cẩn trọng", Huy nói.

TS-BS Mai Đức Thảo, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), giải thích rằng từ sau 21 giờ, cơ thể bắt đầu chuẩn bị cho giấc ngủ với hệ thần kinh giao cảm giảm hoạt động, tuần hoàn chậm lại và thân nhiệt hạ dần. Tắm sau thời điểm này, đặc biệt bằng nước lạnh khi cơ thể mệt mỏi, có thể gây co mạch đột ngột, ảnh hưởng huyết áp, tim mạch, ức chế hệ miễn dịch, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ, rối loạn tiền đình hoặc điếc đột ngột như trường hợp nam bệnh nhân tại Hà Nội.

Để bảo vệ sức khỏe, TS-BS Thảo khuyên thời điểm tắm lý tưởng là 6-9 giờ sáng, giúp kích thích tuần hoàn, tăng trao đổi chất và làm tỉnh táo. Từ 17-19 giờ, cũng là thời gian phù hợp để thư giãn và điều hòa nhịp sinh học. Trong trường hợp bất khả kháng phải tắm sau 21 giờ, cần đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng nước ấm ở nhiệt độ từ 36-39 độ C để tránh co mạch hoặc giãn mạch quá mức. Quá trình tắm nên diễn ra nhanh chóng, không kéo dài quá 10-15 phút, nhằm hạn chế nguy cơ hạ thân nhiệt.

"Trước khi tắm, bạn có thể uống một ly nước ấm nhỏ và xoa bóp tay chân để tăng tuần hoàn. Sau khi tắm, cần lau khô nhanh, mặc đồ ấm và đi tất nếu trời lạnh. Đặc biệt, không nên tắm ngay sau khi làm việc nặng, ăn no, uống rượu bia hoặc khi cơ thể mệt mỏi, hạ đường huyết. Khi tắm, nên làm ướt cơ thể dần từ chân lên thân, tay, cổ rồi đến đầu để cơ thể thích nghi với nhiệt độ. Những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch hay tiền sử đột quỵ cần hạn chế tối đa tắm đêm. Nếu bắt buộc, nên tắm ở tư thế ngồi và có người thân theo dõi", TS-BS Thảo chia sẻ.