Bắt khẩn cấp nam thanh niên hành hung người trước Bệnh viện Từ Dũ

Tối 16.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ở Q.6) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là động thái mới nhất của cơ quan điều tra liên quan vụ Hành hung gây thương tích người khác vì bị nhắc dừng xe trước Bệnh viện Từ Dũ.

Quách Minh Nhựt tại trụ sở công an ẢNH: CACC

Quách Minh Nhựt được xác định là người đã hành hung dã man anh T.T (50 tuổi) trên đường Cống Quỳnh (đoạn trước Bệnh viện Từ Dũ, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Cũng theo nguồn tin, Nhựt được Công an P.Phạm Ngũ Lão bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 vào sáng 16.12.

Dù được gia đình can ngăn, Quách Minh Nhựt vẫn hành hung dã man người đi đường trước Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Nhựt khai động cơ hành hung người đi đường sau khi bị nhắc nhở dừng ô tô là do thời điểm này, con nhỏ của Nhựt đang bị bệnh, phải chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ qua Bệnh viện Nhi Đồng 1. Do quá lo lắng cho con, tâm lý bị ảnh hưởng nên Nhựt đã nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc.

Tại cơ quan công an, Nhựt thừa nhận bản thân có hành vi côn đồ, hành hung người đi đường như báo chí phản ánh.

Công an đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, hôm 15.12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đậu chắn giữa đường đông đúc phương tiện qua lại, nam tài xế xuống xe hành hung dã man một người đàn ông chạy xe máy.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trưa 14.12 trên đường Cống Quỳnh, đoạn trước Bệnh viện Từ Dũ (P.Phạm Ngũ Lão).

Cụ thể, khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, anh T.T chạy xe máy chở con gái (16 tuổi) đi học, lúc ngang qua Bệnh viện Từ Dũ thì chiếc ô tô (biển số 51F - 841.xx) có dấu hiệu dừng, chắn hết làn xe máy làm các phương tiện không thể vượt qua.

Người đi đường cho hay, chiếc ô tô nói trên nhích từng chút rất chậm trong làn xe máy, xuyên suốt từ cổng bệnh viện đến qua khỏi cầu đi bộ và dừng giữa đường.

Khi thấy tài xế ô tô hạ kính xuống thì anh T.T nói: "Anh chạy xích lên xíu để em qua chở con đi học". Bất ngờ, nam tài xế xuống xe, không nói lời nào mà dùng tay đánh tới tấp vào các vùng đầu, mặt, cổ của anh T.T.

Camera an ninh ghi lại cảnh N. hành hung anh T.T ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một người đi đường dùng điện thoại ghi lại vụ việc, chụp biển số xe thì cũng bị tài xế ô tô đuổi theo, may mắn người này chạy thoát. Vụ việc gây náo loạn khu vực và giao thông trước bệnh viện bị gián đoạn. Nhiều người khiếp vía trước sự hung hăng của người đàn ông lái ô tô.

Sau vụ việc, anh T.T bị thương, đau ê ẩm ở vùng đầu, cổ có vết thương chảy máu, mắt bị xuất huyết, mặt, chân bị chấn thương phải vào bệnh viện. Con gái anh T.T phải đặt xe ôm công nghệ đưa đến trường học. Gia đình nạn nhân cũng đã đến công an trình báo vụ việc.

Ngay trong đêm 14.12, Công an P.Phạm Ngũ Lão đã dựng lại hiện trường vụ việc.