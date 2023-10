Nam thanh niên lên núi thuê người bản địa đào hầm khai thác vàng trái phép

Chiều 30.10, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan ngăn chặn vụ khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Một cửa hầm mà Đặng Hữu Thọ cùng người bản địa đào để khai thác vàng trái phép

DƯƠNG ANH

Trước đó, PC03 Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin tố giác của nhân dân về việc có một nhóm người lạ mặt đào hang đất tại một khu vực hẻo lánh ở bản Bó (xã Mường Tè, H.Mường Tè, Lai Châu). PC03 Công an tỉnh Lai Châu đã thành lập tổ công tác phối hợp với công an địa phương đến hiện trường kiểm tra.

Tại hiện trường, PC03 Công an tỉnh Lai Châu phát hiện 1 lán tôn, 1 đường hầm cao 2 m, sâu khoảng 20 m; 1 máy khoan điện, 1 máy đục, 6 xẻng cuốc, 2 xe rùa chở đất và nhiều dụng cụ đãi vàng.

Thời điểm kiểm tra, khu vực này không có người, tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ đồ vật kể trên để phục vụ điều tra.

Dụng cụ Đặng Hữu Thọ để lại tại hiện trường

DƯƠNG ANH

PC03 Công an tỉnh Lai Châu xác định chủ mưu vụ việc này là Đặng Hữu Thọ (36 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Thọ đã thuê 3 người bản địa để thăm dò, khai thác vàng trái phép.

Khi bị công an triệu tập, Thọ nghi phạm này khai nhận đến H.Mường Tè từ tháng 4, với mục đích khai thác vàng trái phép.

Sau đó, Thọ vào khu vực Nậm Kha Á giáp ranh các xã Tà Tổng, Nậm Khao và Mù Cả (H.Mường Tè), nhưng thấy chính quyền và công an quản lý chặt nên rời đi. Thọ sau đó được 3 người bản địa giới thiệu vào khu vực bản Bó để tìm vàng.

Đối tượng Đặng Hữu Thọ DƯƠNG ANH

Đầu tháng 10, Thọ cùng 3 người bản địa này dựng lán, đào hang ở khu vực nương của ông Tống Văn P. (bản Bó) để tìm vàng. Cả nhóm đã đào được đường hầm dài khoảng 20 m.

Thọ thừa nhận đã tự ý, lén lút thăm dò và đãi vàng vì nghĩ nơi này hẻo lánh, xa khu dân cư, đường đi khó nên sẽ không bị phát hiện.

PC03 Công an tỉnh Lai Châu đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.