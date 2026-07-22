Nam thanh niên mất tích ở mỏ đá Hóa An

Khoảng 9 giờ 30 ngày 22.7, nam thanh niên H.N.K (19 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) đã bị mất tích khi cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực mỏ đá Hóa An (phường Biên Hòa).

Hiện trường nơi xảy ra vụ mất tích ẢNH: LÊ BÌNH

Theo những người đi cùng cho hay, ban đầu K. chỉ bơi gần bờ. Sau đó, nam thanh niên này ra xa, cách bờ khoảng 20 m. Một lúc sau, nhóm bạn nghe tiếng K. kêu cứu. Do khu vực hồ rất sâu, những người đi cùng không ai dám bơi ra ứng cứu và chỉ có thể bất lực nhìn K. dần chìm xuống nước.

Khi người thân cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, cũng không ai dám tự ý xuống tìm kiếm do hồ nước rộng và sâu. Gia đình của K., sau đó phải tự đi thuê đội thợ lặn chuyên nghiệp đến hỗ trợ tìm kiếm.

Người thân và gia đình thanh niên H.N.K trông ngóng ở trên bờ ẢNH: LÊ BÌNH

Hơn 12 giờ, đội thợ lặn mang theo máy nổ cùng các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm dưới lòng hồ. Tuy nhiên, sau gần 5 giờ liên tục lặn tìm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 2 thợ lặn vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên.

Một thợ lặn tên T. cho biết việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do hồ rất sâu, trong khi nhiệt độ dưới nước khá lạnh.

"Chúng tôi đã cố gắng lặn xuống nhiều lần để tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nước phía dưới quá lạnh, tôi phải lên bờ phơi nắng một lúc mới có thể tiếp tục", anh T. nói trong tình trạng run vì lạnh sau nhiều lần lặn tìm.

Sau cảnh báo, hiểm họa vẫn còn nguyên

Đáng chú ý, nguy cơ xảy ra tai nạn chết người tại mỏ đá Hóa An đã được Báo Thanh Niên cảnh báo từ đầu tháng 7.2026.

Các thợ lặn đang tìm kiếm thanh niên K. mất tích ẢNH: LÊ BÌNH

Qua ghi nhận khi đó, nhiều đoạn hàng rào bảo vệ quanh mỏ đá đã biến mất, chỉ còn những trụ bê tông trơ trọi. Nhiều lối mòn rộng từ 1 đến 2 m dẫn thẳng xuống lòng mỏ đá mà không có cổng khóa hay biện pháp ngăn chặn. Hằng ngày, người dân, đặc biệt là học sinh và thanh thiếu niên, vẫn tự do xuống hồ câu cá, tắm và bơi lội.

Các thợ lặn đang tìm kiếm thanh niên K. ở khu vực nước sâu ẢNH: LÊ BÌNH

Trao đổi với Báo Thanh Niên thời điểm đó, ông Chu Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, cho biết khu vực mỏ đá Hóa An sau khai thác đã được bàn giao cho trung tâm quản lý.

Đơn vị cũng đã khảo sát hiện trạng, lập phương án thiết kế và trình lãnh đạo thành phố phê duyệt kế hoạch xây dựng rào chắn kiên cố tại các lối lên xuống; đồng thời dự kiến lắp đặt biển cảnh báo, bảng tuyên truyền để hạn chế người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Việc người dân vẫn có thể tự do xuống khu vực hồ cho thấy nguy cơ mà Báo Thanh Niên từng cảnh báo vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Và lần này, vụ việc thương tâm đã xảy ra.

Nhiều người dân hiếu kỳ và gia đình nạn nhân đang xem thợ lặn tìm kiếm thi thể dưới hồ đá ẢNH: LÊ BÌNH

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên về phương án bảo đảm an toàn, hạn chế người dân tự ý xuống khu vực mỏ đá Hóa An, ông Chu Tiến Dũng cho biết: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đã hoàn tất việc lập kế hoạch và phương án thiết kế hệ thống rào chắn. Hiện đơn vị đang chờ bố trí kinh phí để triển khai.