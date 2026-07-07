‘Tử thần’ rình rập mỗi ngày ở mỏ đá Hóa An

Hàng rào mất dấu, mở toang đường xuống mỏ

Một buổi chiều cuối tháng 6.2026, có mặt tại mỏ đá Hóa An, PV Thanh Niên ghi nhận hàng loạt hình ảnh khiến bất cứ ai cũng phải lo ngại.

Trên tuyến đường dân sinh chạy dọc mép mỏ đá (đoạn từ vòng xoay đi sang phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM), nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại, hệ thống hàng rào lưới thép gai từng được lắp đặt để bảo vệ người dân gần như không còn. Chỉ còn lại những cột bê tông đứng trơ trọi, nhiều đoạn hoàn toàn không có bất kỳ vật cản nào ngăn cách giữa mặt đường và vực sâu phía dưới.

Hàng chục học sinh đang tụ tập dưới lòng mỏ đá Hóa An để bơi lội ẢNH: LÊ BÌNH

Đặc biệt, tại nhiều vị trí xuất hiện những lối mòn rộng từ 1 - 2 m dẫn thẳng xuống lòng mỏ đá. Các tảng đá lớn được đặt 2 bên như một lối đi tự phát. Không có rào chắn, không có cổng khóa, cũng không có lực lượng kiểm soát, người dân có thể dễ dàng đi bộ hoặc chạy xe máy, xe điện xuống khu vực hồ nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người vẫn thường xuyên xuống đây để câu cá, tham quan, ngắm cảnh, bất chấp khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Điều đáng nói hơn, xung quanh mỏ hiện đã hình thành nhiều khu dân cư. Cách khu vực mỏ không xa là nhà ở của người dân, khiến nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu.

Mỏ đá Hóa An nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ BÌNH

Vô tư bơi lội và nô đùa trên miệng vực mỏ đá

Không chỉ người lớn, khu vực mỏ đá còn trở thành điểm vui chơi của nhiều học sinh. Theo ghi nhận vào các ngày 30.6 và 1 - 2.7, hàng chục xe máy được dựng sát mép hồ. Nhiều nhóm học sinh thi nhau nhảy xuống nước bơi lội. Tiếng cười nói vang cả một góc hồ. Một số em bơi ra xa bờ, có em còn lặn xuống nước hoặc thi nhau nhảy từ những mỏm đá thấp xuống hồ.

Trong khi đó, trên miệng mỏ đá, nhiều nhóm thanh thiếu niên khác lại vô tư ngồi trò chuyện, đùa giỡn ngay sát mép vực. Nơi từng có hàng rào bảo vệ nay chỉ còn vài cột bê tông.

Nhiều em học sinh đang thi nhau nhào lộn từ trên mỏm đá xuống nước ẢNH: LÊ BÌNH

Theo em K. (14 tuổi, ở TP.HCM), từ khi nghỉ hè đến nay, gần như ngày nào em cũng cùng nhóm bạn sang khu vực mỏ đá Hóa An để tắm, bơi lội.

"Cháu được các bạn trong xóm rủ qua đây bơi nhiều lần rồi. Nước ở đây rất trong, mát nên tắm rất thích. Từ khi nghỉ hè đến nay, ngày nào tụi cháu cũng qua đây bơi", K. kể.

Cũng theo K., nhóm bạn thường hẹn nhau khoảng 13 giờ rồi chạy xe đạp điện đến mỏ đá. Một số anh, chị lớn hơn thì đi xe máy. Mỗi lần đi, nhóm có hơn 10 người, có hôm lên đến khoảng 20 người. "Từ điểm hẹn đến khu vực mỏ đá mất khoảng 15 phút. Cả nhóm thường tắm, bơi đến hơn 15 giờ 30 mới trở về", K. nói.

Các em học sinh nô đùa, ném đá ngay miệng vực mỏ đá LÊ BÌNH

Được biết, hồ hình thành từ các mỏ đá sau khai thác thường có độ sâu lớn, địa hình phức tạp, nhiều hốc đá ngầm. Nhiệt độ nước ở các tầng sâu có thể thấp hơn đáng kể so với mặt nước. Khi bơi trong điều kiện như vậy, đặc biệt là bơi quá sức hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột, người bơi có nguy cơ bị chuột rút, đuối sức hoặc gặp sự cố dưới nước.

Một khi tai nạn xảy ra, việc tiếp cận cứu hộ trong hồ sâu với vách đá dựng đứng sẽ rất khó khăn.

Thực tế, mỏ đá Hóa An từng xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, trong đó có vụ 2 thiếu niên tử vong khi xuống hồ tắm. Đây là lời cảnh báo về những hiểm họa luôn rình rập tại khu vực này.

Hàng rào sát tuyến đường dân sinh ven mỏ đá biến mất, chỉ còn những trụ bê tông trơ trọi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân qua lại LÊ BÌNH

Cần có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân

Qua khảo sát thực tế, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở bản thân hồ nước mà còn ở việc các biện pháp bảo đảm an toàn dường như đã không còn phát huy tác dụng.

Hàng rào bảo vệ nhiều đoạn đã bị tháo dỡ hoặc hư hỏng trong thời gian dài nhưng chưa được khôi phục. Các lối mòn xuống lòng mỏ đá vẫn tồn tại. Người dân vẫn có thể tự do đi lại mà hầu như không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.

Nhiều nhóm thi nhau bơi ra khu vực nước sâu rất nguy hiểm ẢNH: LÊ BÌNH

Trong bối cảnh khu vực xung quanh ngày càng đông dân cư, số lượng học sinh và thanh thiếu niên lui tới ngày một nhiều, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

Theo nhiều người dân địa phương, chính quyền và các cơ quan liên quan cần sớm kiểm tra toàn bộ khu vực, xác định trách nhiệm quản lý sau khi mỏ đã đóng cửa; đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống hàng rào, lắp đặt biển cảnh báo, bịt các lối mòn tự phát dẫn xuống hồ và tăng cường tuần tra, nhắc nhở, nhất là trong dịp hè khi học sinh nghỉ học.

Một khu mỏ sau khai thác có thể trở thành không gian sinh thái hoặc điểm tham quan nếu được quy hoạch, quản lý bài bản. Tuy nhiên, khi chưa có các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, việc để người dân tự do ra vào, bơi lội, vui chơi giữa những vách đá dựng đứng và hồ nước sâu là nguy cơ không thể xem nhẹ.

Các em đang cười nói vui đùa bên "miệng tử thần" ẢNH: LÊ BÌNH

Theo ông Chu Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, hiện toàn bộ khu vực mỏ đá Hóa An sau khi kết thúc khai thác đã được bàn giao cho trung tâm quản lý.

Trước đây, khu vực này được bao quanh bằng tường rào và lưới thép gai nhằm ngăn người dân tự ý ra vào. Tuy nhiên, qua nhiều năm, phần lớn hàng rào đã bị kẻ gian và những người thu mua phế liệu tháo dỡ, lấy làm sắt vụn.

Ông Dũng cho biết, trung tâm đã tiến hành khảo sát hiện trạng, lập phương án thiết kế và trình lãnh đạo thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống rào chắn kiên cố tại các lối lên xuống khu vực mỏ đá. Đồng thời, đơn vị sẽ lắp đặt thêm biển cảnh báo, bảng tuyên truyền và các khẩu hiệu nhằm ngăn chặn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

"Về phía cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp để hạn chế tối đa việc người dân ra vào khu vực mỏ đá. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là ý thức chấp hành của người dân. Đặc biệt, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em mình, không để các em đến vui chơi, tắm hoặc bơi lội tại khu vực mỏ đá nhằm tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra", ông Dũng chia sẻ.