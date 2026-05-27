Vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong: Khai thác đá sai quy trình

Liên quan đến vụ sập mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong vào ngày 20.5, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và bước đầu ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn có sai phạm trong thực hiện quy trình khai thác đá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: PHÚC NGƯ

Đoàn kiểm tra gồm nhiều đơn vị liên quan do Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, kết quả ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn được phê duyệt khai thác đá theo quy trình từng lớp hướng từ trên xuống, phá dỡ đá bằng khoan nổ mìn kết hợp với nêm chẻ, máy cắt dây để khai thác đá khối.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Anh Tuấn không thực hiện theo quy trình, thiết kế được duyệt mà tổ chức khai thác đá theo hướng từ dưới lên, không cắt tầng khai thác, khai thác cắt chân nên tạo ra hàm ếch ở khu vực chân núi - là một trong những nguyên nhân gây sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong.

Quá trình kiểm tra còn phát hiện doanh nghiệp không xây dựng tuyến hào cho công nhân lên núi (từ cốt +80 đến cốt +160) và một số lỗi khác.

Sau khi xảy ra việc sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của mỏ đá, đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra về các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20.5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn có 6 công nhân đang làm việc (1 lái máy xúc, 2 lái xe tải, và 3 người trực tiếp khai thác đá) thì mỏ đá bất ngờ sập. Đá từ trên tràn xuống đã đè trúng 3 công nhân (đều ngụ tỉnh Lào Cai) đang trực tiếp khai thác đá khiến cả 3 tử vong.