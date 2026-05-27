Thời sự Pháp luật

Vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong: Khai thác đá sai quy trình

Minh Hải
27/05/2026 14:12 GMT+7

Quy trình khai thác đá được phê duyệt tại mỏ đá xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) của Công ty TNHH Anh Tuấn phải khai thác dạng cắt tầng hướng từ trên xuống dưới, tuy nhiên doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác ngược, khai thác từ dưới lên gây mất chân, tạo hàm ếch và dẫn tới sập mỏ khiến 3 công nhân tử vong.

Liên quan đến vụ sập mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong vào ngày 20.5, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và bước đầu ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn có sai phạm trong thực hiện quy trình khai thác đá.

Vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong: Khai thác đá sai quy trình- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

ẢNH: PHÚC NGƯ

Đoàn kiểm tra gồm nhiều đơn vị liên quan do Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, kết quả ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn được phê duyệt khai thác đá theo quy trình từng lớp hướng từ trên xuống, phá dỡ đá bằng khoan nổ mìn kết hợp với nêm chẻ, máy cắt dây để khai thác đá khối.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Anh Tuấn không thực hiện theo quy trình, thiết kế được duyệt mà tổ chức khai thác đá theo hướng từ dưới lên, không cắt tầng khai thác, khai thác cắt chân nên tạo ra hàm ếch ở khu vực chân núi - là một trong những nguyên nhân gây sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong.

Quá trình kiểm tra còn phát hiện doanh nghiệp không xây dựng tuyến hào cho công nhân lên núi (từ cốt +80 đến cốt +160) và một số lỗi khác.

Sau khi xảy ra việc sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của mỏ đá, đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra về các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20.5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn có 6 công nhân đang làm việc (1 lái máy xúc, 2 lái xe tải, và 3 người trực tiếp khai thác đá) thì mỏ đá bất ngờ sập. Đá từ trên tràn xuống đã đè trúng 3 công nhân (đều ngụ tỉnh Lào Cai) đang trực tiếp khai thác đá khiến cả 3 tử vong.

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa

Mỏ đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 3 công nhân đang khai thác đá. Thi thể cả 3 người đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy và bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về quê mai táng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
