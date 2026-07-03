Vật lộn sóng dữ, cứu sống du khách đuối nước ở biển Cửa Tùng

Chiều nay 3.7, thông tin từ Ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) cho biết một nhân viên của đơn vị đã ứng cứu thành công du khách bị đuối nước khi đang tắm biển.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ chiều nay (3.7), sau khi một nhóm khoảng 7 người đến tắm tại bãi tắm Cửa Tùng. Thời điểm này, biển xuất hiện sóng lớn, một người đàn ông 49 tuổi (ở xã Bến Hải) trong nhóm bị dòng nước cuốn ra xa cách bờ 40 mét.

Ông Đức ứng cứu thành công du khách bị đuối nước ẢNH: B.H

Phát hiện vụ việc, ông Hoàng Văn Đức (59 tuổi, ở xã Cửa Tùng, nhân viên cứu hộ tại bãi tắm) đã lập tức ứng cứu.

Trước sóng lớn, ông Đức mặc áo phao, thả thêm phao cứu sinh theo dòng chảy của nước rồi lao về hướng nạn nhân. Khi tiếp cận, nạn nhân đã gần như bất tỉnh và sắp chìm xuống nước.

Lúc này, ông Đức tiếp tục giữ bình tĩnh, kéo nạn nhân rồi buộc vào phao cứu sinh. Sau khoảng 10 phút nổi được trên mặt nước và sơ cứu tạm thời, du khách gặp nạn đã tỉnh lại. Ông Đức tiếp tục dìu nạn nhân bơi ngược dòng vào bờ.

Tuy nhiên, do sóng biển quá lớn, phải hơn 30 phút vật lộn với sóng dữ, ông Đức mới đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần chú ý quan sát, tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng. Đặc biệt là những ngày gần đây, thời tiết tại các vùng biển có sóng lớn, việc tắm biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.