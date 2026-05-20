Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất 'phao cứu sinh' năng lượng cho sườn đông NATO

Trí Đỗ
20/05/2026 17:23 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất 'Dự án đường ống dẫn nhiên liệu NATO' nhằm tăng cường an ninh nguồn cung năng lượng cho các thành viên ở sườn phía đông của liên minh, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Theo Turkiye Today dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20.5, dự án này được thiết kế để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định hơn cho các nước NATO ở Đông Âu, đồng thời giảm phụ thuộc vào vận chuyển nhiên liệu bằng đường biển. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đường ống có thể được triển khai nhanh hơn các phương án thay thế và tiết kiệm chi phí hơn khoảng 5 lần.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất 'phao cứu sinh' năng lượng cho sườn đông NATO- Ảnh 1.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran ngày 4.5.2026

ẢNH: REUTERS

Đề xuất trên được đưa ra khi eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh với thị trường quốc tế, đang đối mặt rủi ro an ninh gia tăng. Căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhắm vào Tel Aviv và các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh, cùng việc Iran hạn chế hoạt động qua eo biển Hormuz.

Tình trạng gián đoạn tại Hormuz đang tạo hiệu ứng dây chuyền tại châu Âu, theo The Guardian. Chính phủ Anh đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga, cho phép nhập khẩu nhiên liệu máy bay và dầu diesel được tinh chế tại nước thứ ba trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Giấy phép thương mại có hiệu lực từ ngày 20.5, cho phép nhập khẩu vô thời hạn nhưng sẽ được xem xét định kỳ.

Động thái này đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý của Anh, vốn nhiều năm qua dẫn đầu nỗ lực gây sức ép kinh tế lên Nga liên quan chiến sự Ukraine. Trước đó, Anh từng tuyên bố sẽ chặn dầu Nga được tinh chế ở nước khác nhằm hạn chế nguồn thu của Điện Kremlin.

Tại Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong tuần này cũng gia hạn thêm 30 ngày miễn trừ trừng phạt đối với một số lô dầu Nga đang trên biển, cho rằng quyết định này nhằm tạo thêm linh hoạt trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Trong khi đó, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn. Theo Hãng tin Tasnim ngày 20.5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo: "Nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, chiến sự sẽ mở rộng ra ngoài khu vực, với những đòn giáng mạnh mẽ ở những nơi mà đối thủ khó có thể tưởng tượng sẽ biến các người thành tro bụi".

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.5 nói rằng Washington có thể tấn công Iran một lần nữa nếu không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong những ngày tới.

Liên quan nỗ lực hòa giải, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 20.5 lên đường đến Tehran để gặp các quan chức Iran. Đây là chuyến thăm Iran thứ 2 của ông Naqvi trong vòng một tuần, giữa lúc Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian trong nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran.

Anh - Pháp điều tàu chiến đến eo biển Hormuz, Iran dọa phản ứng 'tức thì'

Chính phủ Anh cho biết nước này và Pháp sẽ đồng chủ trì cuộc họp đa quốc gia cấp bộ trưởng quốc phòng ngày 12.5 nhằm thảo luận các kế hoạch quân sự khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.

