Nam Thư: Lý Nhã Kỳ tiền bạc thì sang, nhưng 'quê mùa' trong chuyện tình cảm

Nam Thư cho biết cô bắt đầu biết đến Lý Nhã Kỳ khi lên Đà Lạt du lịch và lưu lại homestay của nữ diễn viên. Đây là thời điểm kiều nữ làng hài “thai nghén” kịch bản web-drama Nhà trọ có quá trời phòng phần 2. Hay tin đàn em đến ủng hộ mình, Cựu đại sứ du lịch liền xin số điện thoại để hỏi han và gửi lời cảm ơn.

Từ đó, nữ diễn viên bắt đầu yêu quý và có thiện cảm với đàn chị. Sau này, cả hai trở nên thân thiết khi tham gia chung nhiều dự án nghệ thuật. Trong ngày sinh nhật của Lý Nhã Kỳ, Nam Thư đã chủ động liên hệ trợ lý của diễn viên phim Kiều nữ và đại gia để gửi tặng một món quà bất ngờ lúc 11 giờ đêm. Nữ diễn viên không ngần ngại đứng chờ đàn chị 3 tiếng trước cổng nhà vì Lý Nhã Kỳ bận lịch quay.

Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ cũng cho biết cô yêu quý Nam Thư vì tính cách chân thật, tình cảm và thẳng thắn. Dù nữ diễn viên có vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng tâm hồn rất nữ tính, nhẹ nhàng. Về phía Nam Thư, cô bày tỏ ngưỡng mộ khi có một người chị tài giỏi, bản lĩnh.

Như tên thật của mình, Lý Nhã Kỳ hiện tại có cuộc sống sung túc. Nữ diễn viên cho biết mình không “đụng móng tay” khi tất cả mọi việc trong nhà đều có người trợ giúp: “Tôi có đầu bếp riêng, stylist cắm hoa riêng, mỗi ngày một kiểu. Thậm chí, tôi còn thuê người gội đầu, cắt móng tay cho mình, ăn lương theo tháng”.

Dù có cuộc sống giàu sang nhưng diễn viên phim Gió nghịch mùa hay bị Nam Thư chê “quê mùa” trong chuyện tình cảm. Cô ngại ngùng khi bị đàn em nhận xét: “Chị Kỳ tiền bạc thì chị sang nhưng lại rất quê mùa trong tình yêu. Bây giờ thời đại nào mà tôi không tin được chị chẳng biết người ta thả thính mình ra sao”.





Tiết lộ về sự việc, cô cho biết đàn chị rất ngây ngô, không hề hay biết đối phương “thả thính” nên nhiều phen lâm vào tình huống “dở khóc dở cười”. Dù được rất nhiều người săn đón nhưng nữ doanh nhân khiến đàn em ngỡ ngàng khi khẳng định: “Cuộc đời tôi chưa bao giờ có tình một đêm”.

Tâm sự về chuyện tình trường, Nam Thư cho biết cô dần trưởng thành và mạnh mẽ sau nhiều mối tình dang dở. Trước tin đồn lẻ bóng vì “ế”, nữ diễn viên khẳng định cô chủ động chọn cuộc sống độc thân ở hiện tại.

“Ngày xưa, tôi là kiểu người rất thích được chăm sóc, để bạn trai xách giỏ này nọ. Nhưng từ khi tôi yêu một anh nọ. Tôi hỏi sao anh không làm vậy, ảnh bảo là: “Cái gì em làm được thì em tự làm đi”. Câu đó khiến tôi tổn thương, khóc rấm rứt mấy ngày. Sau này, trải qua thêm nhiều mối tình, tôi luôn chuẩn bị tâm lý sống một mình. Cứ được phục vụ riết sẽ thành thói quen. Tôi từng không dám chia tay một mối tình, phải chuẩn bị tâm lý đến một năm rưỡi vì họ đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi rất lụy tình”, cô kể.

Diễn viên phim Taxi, em tên gì? cũng nói thêm về quan điểm hôn nhân. Cô tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn hay mặc áo cưới. Trước sự việc, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng “vạch mặt” Nam Thư khiến cô bật khóc nức nở. Dù tỏ ra mạnh mẽ, bất cần nhưng thông qua ánh mắt của nữ diễn viên, Lý Nhã Kỳ đã đọc được suy nghĩ nội tâm của cô. Lý Nhã Kỳ cho biết Nam Thư đang cố che giấu cảm xúc khiến đàn ông không hiểu mình. Cuối chương trình, Lý Nhã Kỳ nhắn nhủ đến Nam Thư: “Em hãy sống thật đi, thật với cảm xúc của mình. Nếu cứ như vậy em sẽ khổ, tổn thương và cô đơn trong chính tâm hồn của mình. Điều đó rất kinh khủng. Em đã không thương lượng được với chính tâm hồn của mình”.

Trước lời động viên và an ủi từ đàn chị, Nam Thư nghẹn ngào gửi lời cảm ơn. Cô cho biết bản thân có được ngày hôm nay là do “tự lực cánh sinh”. Tuy nhiên, trên đường sự nghiệp, nữ diễn viên thừa nhận may mắn khi được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ. Cô tâm sự: “Trước giờ làm gì tôi cũng đều làm một mình. Tôi rất trân trọng chị Lý Nhã Kỳ, anh Hoài Linh, chị Lệ Quyên, bạn Trấn Thành… cho đến những bạn hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng. Tôi hạnh phúc khi được mọi người giúp đỡ và yêu quý”.