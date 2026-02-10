Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

'Nấm tử thần' gây họa ở California

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/02/2026 09:08 GMT+7

Giới chức y tế bang California (Mỹ) cho biết số ca ngộ độc do ăn phải nấm tử thần trong những tháng qua cao bất thường so với những năm trước đây.

Truyền thông Mỹ tuần qua đưa tin kể từ tháng 11.2025, bang California đã ghi nhận ít nhất 39 ca ngộ độc do ăn phải nấm tử thần, trong đó có 4 người tử vong và 3 trường hợp phải ghép gan. Nhiều bệnh nhân khác cũng bị tổn thương gan cấp tính và suy gan tiến triển nhanh chóng.

'Nấm tử thần' đe dọa California bất thường - Ảnh 1.

Hình dáng, màu sắc của những cây nấm tử thần

ẢNH: AP

Theo AP ngày 8.2, nấm tử thần là một trong những loại nấm độc nhất thế giới và thuộc một nhóm nhỏ các loại nấm chứa amatoxin, hợp chất cực mạnh gây ra 90% các trường hợp tử vong do ngộ độc nấm trên toàn cầu. Loại nấm này thường mọc ở các công viên thành phố và trong rừng, thường dưới những cây sồi. Theo các chuyên gia, thời tiết ấm kết hợp cơn mưa đầu mùa đang khiến loại nấm độc này sinh sôi ở California.

Chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong. Các chuyên gia cảnh báo rất khó nhận dạng nấm bằng màu sắc, ngoài ra việc ăn sống, sấy khô hay nấu chín nấm tử thần cũng không khác biệt.

Sở Y tế California đã khuyến cáo người dân ngừng hái nấm trong năm nay, do nấm tử thần khó phân biệt với các loại nấm thông thường ăn được. Ở mỗi giai đoạn sinh trưởng, nấm lại mang một hình dáng khác nhau.

Theo bác sĩ Craig Smollin, Giám đốc y tế tại Hệ thống Kiểm soát Ngộ độc California chi nhánh San Francisco, trung bình mỗi năm có từ 2 - 5 trường hợp ngộ độc do nấm độc mũ tử thần. “Việc có gần 40 trường hợp thời gian qua là điều rất bất thường”, ông nói.

Người ăn phải nấm tử thần có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc nôn mửa trong vòng 24 giờ sau khi ăn và tình trạng có thể nhanh chóng chuyển biến xấu. Các triệu chứng ban đầu có thể biến mất trong vòng một ngày, tuy nhiên tổn thương gan nghiêm trọng đến mức gây tử vong vẫn có thể phát triển trong vòng 2 - 3 ngày.

nấm tử thần California ngộ độc nấm ngộ độc
