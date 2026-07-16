Nạn nhân người Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh, tự thở

Tối 16.7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (54 tuổi, người Ấn Độ) bị nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện này.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, xuất huyết não không tiến triển thêm.

"Sau khi được can thiệp tái thông mạch vành và đặt máy tạo nhịp để hỗ trợ, tình trạng tim mạch và huyết áp bệnh nhân đã ổn định. Tổn thương phổi do hít sặc nước biển đang cải thiện và đã được rút ống thở, người bệnh đã có thể tự thở. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần phải hỗ trợ ô xy và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu", bác sĩ Duy chia sẻ.

Bệnh nhân người Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh, tự thở ẢNH: BVCC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang - tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Ngày 12.7, thi thể 15 du khách tử vong trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về bảo quản tại Trung tâm pháp y TP.HCM và làm các thủ tục chuyên môn trong đêm. Ngày 13.7, thi thể các nạn nhân đã được đưa về Ấn Độ.

Đối với 17 du khách sống sót đã được chăm sóc tận tình và chu đáo tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc (Sun International Hospital). 16 du khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, xuất viện.

Bệnh nhân người Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc đã dần hồi phục, tiếp tục được điều trị chuyên sâu ẢNH: BVCC

Riêng du khách 54 tuổi được xác định bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp và việc sử dụng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Khi tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, ngày 13.7, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vận chuyển bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu, bao gồm máy thở, các thiết bị theo dõi và phương án dự phòng ECMO về điều trị.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải vì có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong.