Nạn nhân ‘việc nhẹ lương cao’ vượt sông Bình Di trốn khỏi casino Campuchia kể tình tiết tưởng chỉ có trong phim

Sáng 31.8, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã làm việc với anh N.V.K. (20 tuổi, ở TX.Điện Bàn) để lấy thêm thông tin, làm rõ vụ việc. Anh K. là một trong 42 người Việt Nam bơi qua sông Bình Di (thuộc H.An Phú, An Giang) để trốn thoát khỏi casino Campuchia để về nước vào ngày 18.8, gây xôn xao dư luận.

Nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội “việc nhẹ lương cao”, sáng 15.3.2022, K. được một người không rõ lai lịch sử dụng Facebook, Zalo hướng dẫn lên xe khách vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Tại đây, anh cùng một số nạn nhân nữa được chuyển xe đến Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, các nạn nhân được đưa vào lưu trú tạm thời tại một nhà dân, khi trời tối tất cả được hai vợ chồng này dùng ghe đưa qua Campuchia.

Khi vượt sông qua đến Campuchia, K. được đưa vào tòa nhà cao tầng do người Trung Quốc làm chủ.

K. sau đó được một người hướng dẫn cho cách sử dụng mạng xã hội, cách dụ con mồi chơi game; đánh bài ăn tiền; hướng dẫn mua hàng qua các trang mạng xã hội được hoa hồng chiết khấu cao.

Ngoài ra, còn được hướng dẫn sử dụng app hẹn hò để đóng giả nữ, gài đàn ông vào bẫy để mua hàng với giá thấp, hưởng chiết khấu cao, sau đó chiếm đoạt tiền khách hàng. Có khách hàng mua hàng cả vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo K., chỉ tiêu chúng đưa ra cho mỗi cá nhân là buộc mỗi tháng doanh thu phải đạt được 300 triệu đồng, hoặc phải tìm kiếm, lừa được 12 khách hàng mới nộp tiền vào tài khoản cho công ty với số tiền 60 triệu đồng/người.

“Mỗi ngày, trung bình chúng tôi phải làm việc khoảng 14 tiếng. Những ai không hoàn thành sẽ bị bỏ đói, đánh đập và chích điện vào người. Đáng nói, khi bị bào mòn hết sức khỏe, họ sẽ "bán" cho công ty khác với giá từ 2.700 - 3.600 USD, hoặc yêu cầu nhắn tin về gia đình đòi tiền chuộc”, K. chia sẻ.

"Rất may mắn khi được trở về an toàn”

K. buồn bã nói thêm: “Đau đớn hơn có nhiều nạn nhân còn bị cho đội một cái máy chích điện trên đầu như nồi cơm điện, nếu không làm đủ chỉ tiêu họ giao thì sẽ bị chích điện toàn thân, đánh đập dã man và bị bán đi cho công ty khác”.





Theo K., gọi là casino nhưng thực chất chỉ là trụ sở đặt máy chủ chơi trò chơi điện tử game, lừa đánh bạc. Họ bày cho cách chơi đánh bạc tài xỉu, cách thu tiền của người chơi. Để thu hút nhiều người tham gia, ban đầu cho họ dễ dàng thắng lớn, khi con bạc đã “lún sâu” thì sẽ lật ngược tình thế ăn hết tiền những người tham gia chơi.

“Vì làm việc cho người Trung Quốc nên đều phải thông qua người phiên dịch. Họ dùng người Việt "trị" người Việt”, K. buồn bã nói.

Casino tại Campuchia có 8 tầng, người quản lý và giám đốc là người Trung Quốc sẽ được bố trí ở ngay dưới tầng 1 và tầng 2. Tòa nhà này thường xuyên đóng cửa và chỉ mở vào lúc khoảng 9 giờ sáng hằng ngày để những người Trung Quốc ra ngoài ăn sáng.

“Lợi dụng điểm này, đây cũng là lúc bảo vệ chủ quan, mất cảnh giác, 42 người chúng tôi bàn bạc với nhau vào ngày 18.8.2022 tất cả tập trung tại khu vực thang máy, sát với khu vực nhà vệ sinh để tránh camera theo dõi. Khi họ vừa mở cửa, tất cả đồng loạt tuôn chạy thoát ra ngoài, hướng thẳng về phía bờ sông, rồi cố gắng bơi đến nơi có treo cờ Việt Nam”, K. nhớ lại.

Cũng theo K., trong 42 người thì có 1 người không may bị bắt lại, 1 người khác không may tử vong khi cố bơi qua sông.

“Quá trình bơi qua sông, nhiều người đều hỗ trợ, động viên lẫn nhau cố gắng bơi nhanh qua địa phận Việt Nam. Khi qua đến địa phận Việt Nam an toàn, tôi cùng nhiều nạn nhân đi cùng được cơ quan chức năng tỉnh An Giang hỗ trợ tiền tàu xe cho về nhà. Bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi được trở về quê hương, đất nước an toàn”, K. nghẹn ngào nói.