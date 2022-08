Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều 30.8, tại Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, chỉ định đại tá Lâm Phước Nguyên (51 tuổi, quê TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1.9. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, chỉ định đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.9.

Phát biểu tại buổi nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Lâm Phước Nguyên, cho biết sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng Ban Giám đốc và lực lượng Công an tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh An Giang giao phó để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần cùng các cấp, các ngành và người dân tỉnh An Giang phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trước đó, người tiền nhiệm của đại tá Lâm Phước Nguyên là đại tá Đinh Văn Nơi, nguyên Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1.7.2020 thay thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu theo quy định.

Sau khi nhận chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang đại tá Nơi đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang đấu tranh, triệt phá nhiều nhiều băng nhóm tội phạm tổ chức tệ nạn xã hội, cờ bạc, buôn lậu, làm hàng gian hàng giả quy mô tại An Giang và có địa bàn khắp ĐBSCL, TP.HCM,…





Trong đó, nổi bật là triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu vào tháng 10.2020 trong vụ buôn lậu 51 ký vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Sau đó đến tháng 6.2021, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triệt phá đường dây cờ bạc cực lớn với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên và các đồng phạm cùng ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cầm đầu. Do đại tá Đinh Văn Nơi quyết liệt trong công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn của mình, nên vào tháng 12.2020 Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc) đã liên hệ với nhóm Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng), chi 20 tỉ đồng nhằm tìm người tác động điều đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Sau khi bắt Mãnh về tội sản xuất, mua bán hàng giả, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ hành vi của nhóm Cảnh chỉ là lừa đảo Mãnh để lấy tiền chứ không có việc tác động điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi.