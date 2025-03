Nạn nhân vụ cháy 56 người chết: 'Nếu am hiểu PCCC, không bao giờ mua nhà này'

Sáng nay 11.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết, 44 người bị thương, tại P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Vụ án này, chủ chung cư mini là bị cáo Nghiêm Quang Minh (45 tuổi) bị truy tố tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). 7 bị cáo còn lại bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an P.Khương Đình.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an P.Khương Đình ẢNH: PHÚC BÌNH

"Bỏ ra hơn chục triệu, hậu quả không đáng tiếc như này"

Theo cáo trạng, do vi phạm về PCCC, tòa chung cư mini của Nghiêm Quang Minh bị đình chỉ hoạt động tại tầng 1. Dù việc vận động, thuyết phục người dân chấp hành không có hiệu quả, nhưng ông Tuấn Anh không báo cáo với trưởng công an phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ cũng như báo cáo khó khăn gửi công an quận để tìm phương án thực hiện.

Trả lời tại tòa, cựu Phó trưởng Công an P.Khương Đình khai sau khi được cấp trên giao quản lý công tác PCCC, bị cáo đã chỉ đạo cán bộ cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ PCCC công an quận đi kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy, tòa chung cư mini tồn tại nhiều vấn đề, điển hình như chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, không có lối thoát nạn thứ 2...

Đại diện viện kiểm sát cho hay, ngay từ năm 2019 (trước thời điểm xảy ra cháy khoảng 2 năm), Đội PCCC Công an Q.Thanh Xuân đã chỉ ra nhiều vấn đề của tòa chung cư mini, gồm: chưa xây dựng phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là chưa có giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực nhà để xe và phòng ở. Những vấn đề này, chính các cư dân sinh sống tại đây đã nhiều lần lên tiếng.

"Bị cáo đã bao giờ tham mưu hoặc yêu cầu cư dân tổ chức họp thống nhất, rằng phải kiên quyết làm cái cửa ngăn cháy không?", đại diện viện kiểm sát hỏi. Đáp lời, bị cáo Tuấn Anh nói bản thân và các cán bộ cảnh sát khu vực không được đào tạo về PCCC, vì thế đã xin hướng dẫn của Đội PCCC, từ đó mới biết phải vận động cư dân lắp cửa chống cháy hoặc tìm giải pháp ngăn cháy.

Vẫn theo đại diện viện kiểm sát, những bất cập về PCCC đã được Công an Q.Thanh Xuân nêu ra, đã giao về phường rồi, nhưng phường không quyết liệt yêu cầu cư dân phải làm. Khảo sát thực tế cho thấy, một chiếc cửa chống cháy chỉ khoảng 10 triệu đồng. "Chỉ cần bỏ ra hơn chục triệu thì hậu quả không đáng tiếc như này. Các bị cáo không có sự kiên quyết", kiểm sát viên nhấn mạnh.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ẢNH: PHÚC BÌNH





"Tôi cảm thấy các bị cáo rất vô trách nhiệm"

Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập 84 người với tư cách bị hại. Chị Giang, trú tại phòng 205, có con gái là 1 trong 56 nạn nhân tử vong sau vụ cháy.

Người phụ nữ cho hay, khi xuống tiền mua căn hộ, chủ đầu tư tòa chung cư mini là bị cáo Nghiêm Quang Minh hứa hẹn sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến PCCC. Thế nhưng, đến thời điểm căn hộ cuối cùng được bàn giao cho người mua, công tác PCCC vẫn chưa hoàn thành, giấy tờ cũng chẳng thấy đâu. "Anh Minh rất coi thường pháp luật", chị Giang nhận định.

Vẫn theo lời chị Giang, chị đã nhiều lần viết đơn phản ánh đến UBND phường nhưng không được giải quyết. Tại phiên tòa, chị nộp một bản kêu cứu có chữ ký của tất cả đại diện các căn hộ.

"Nghe lời khai của các bị cáo tại tòa, tôi cảm thấy các bị cáo rất vô trách nhiệm. Khi sự việc chưa xảy ra, lời nói của chúng tôi không có giá trị. Đến bây giờ, tôi phải trả giá là mất con gái…", người phụ nữ chua xót.

Đại diện viện kiểm sát đề cập đến việc tòa chung cư mini bị đình chỉ hoạt động đối với tầng 1 do vi phạm PCCC, chính quyền đã có văn bản gửi cư dân cũng như chủ đầu tư. "Vậy chị có biết hay không?", đại diện viện kiểm sát hỏi.

Người phụ nữ nói có nắm được, nhưng cho rằng như vậy thì cư dân sẽ để xe ở đâu, đồng thời đặt vấn đề về vai trò hướng dẫn của chính quyền trong sự việc này.

Tiếp tục đưa ra câu hỏi, đại diện viện kiểm sát kể rằng khi cùng cư dân vào hiện trường vụ cháy, nhiều người thừa nhận đã rất chủ quan, vậy cư dân có phần trách nhiệm nào không. Đáp lời, chị Giang khẳng định nếu có trình độ hiểu biết về PCCC sẽ không bao giờ mua nhà tại đây.

"Nếu như không nghe những lời hứa của anh Minh là đảm bảo về PCCC, không bao giờ tôi mua", người phụ nữ khẳng định.