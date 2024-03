Sẽ không bỏ lọt tội phạm trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Đề cập vụ cháy chung cư mini ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người tử vong xảy ra hồi tháng 9.2023, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết những người liên quan đến vụ án này đều đã được cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần để làm rõ hành vi phạm tội.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chia sẻ thông tin với báo chí vào chiều 28.3 KHẮC HIẾU

Ở giai đoạn 1 của vụ án, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về PCCC. Ở giai đoạn thứ 2 đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan công tác quản lý nhà nước, trong đó có 1 bị can là phó trưởng công an phường.

"Vụ án đang được điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội để không xảy ra oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm", thiếu tướng Tùng nói.

Thông tin thêm về vụ cháu N.H.Đ (nam sinh lớp 8; 14 tuổi, ở Q.Long Biên, Hà Nội) bị đánh chết não, thiếu tướng Tùng cho biết Công an Q.Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi, trú Q.Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đáng chú ý, theo thiếu tướng Tùng, dù vụ án đang trong quá trình điều tra nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin tác động xấu đến dư luận. Theo đó, có thông tin cho rằng M. và em trai là cháu T.V.K (12 tuổi) cùng nhau đánh em Đ. Ngoài ra, còn có thông tin nói rằng anh T.V.T (bố M.) đứng ngoài cổ vũ cho 2 con đánh người…

Thiếu tướng Tùng cho biết đối với người phát đi thông tin xấu độc trên mạng xã hội cũng sẽ bị cơ quan công an truy tìm, xử lý theo quy định.

Cũng tại buổi họp báo, thiếu tướng Tùng cho biết hồi tháng 10.2023, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện bà Bùi Thị Hoài Anh (40 tuổi, ở Q.Long Biên), Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18.10.2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.