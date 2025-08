Nâng 15 điểm, 'biến' một thí sinh từ trượt thành... thủ khoa

Ngày 6.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can (vụ án đã được khởi tố trước đó), bắt tạm giam đối với bị can Vũ Ngọc Liêm (49 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc năm học 2024 - 2025; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Tuyết (46 tuổi), cựu giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc.

Cơ quan công an thực hiện quyết định khởi tố các bị can Vũ Ngọc Liêm (áo trắng) và Ngô Thị Tuyết (áo xanh) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc (chấm thi cho thí sinh dự thi trên địa bàn TX.Bỉm Sơn cũ), ông Liêm đã chỉ đạo Ngô Thị Tuyết nâng điểm cho 1 thí sinh từ tổng điểm 24,4 điểm (đã nhân hệ số) lên 39,4 điểm.

Thí sinh được nâng điểm sau đó trở thành thủ khoa đầu vào của Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024 - 2025.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin về trường hợp thí sinh được nâng điểm do có dấu hiệu bất thường nên Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra và kết luận rằng nguyên nhân do tổ hồi phách, lên điểm của Hội đồng chấm thi là Trường THPT Ngọc Lặc đã lên nhầm điểm thi.

Thời điểm đó Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng mở bài thi và công bố điểm thi vào lớp 10 của em học sinh này khi công bố trúng tuyển (bảng điểm) lần lượt các môn là: toán 8 điểm; ngữ văn 8,5 điểm; tiếng Anh 6,4 điểm (tất cả điểm chưa nhân hệ số). Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, điểm bài thi thì thí sinh này chỉ đạt môn toán 4,5 điểm; ngữ văn 6,5 điểm; tiếng Anh 2,4 điểm.

Làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa, các thành viên trong Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc khẳng định việc ghi nhầm điểm thi cho em học sinh trên là "hoàn toàn không cố ý".

Tuy nhiên, vụ việc sau đó được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ việc điểm thi cao bất thường là chủ ý nâng điểm của các bị can trên.