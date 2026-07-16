Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trong Binh đoàn 15

Chiều 16.7, tại trụ sở Binh đoàn 15 (ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham gia hội thi có 14 đội với gần 300 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn.

Dự lễ khai mạc có thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn.



Với chủ đề "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng", các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: kiến thức, chào hỏi, tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu. Nội dung thi được xây dựng đa dạng, kết hợp hình thức sân khấu hóa như: tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch, thơ, ca... nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, dân tộc Việt Nam, truyền thống thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội và Binh đoàn 15.

Hội thi là dịp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong toàn đơn vị ẢNH: TRẦN HIẾU

Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ Binh đoàn và sinh động qua hoạt động Đoàn từ cơ sở là khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... mà các đơn vị đóng quân.

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, nội dung các văn kiện Đại hội Đoàn và Đại hội Đảng các cấp, qua đó củng cố niềm tin, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây cũng là dịp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, qua hội thi, Binh đoàn rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, phát hiện những nhân tố tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, quy hoạch và lựa chọn tham gia các hội thi cấp toàn quân.

Phát biểu tại hội thi, đại tá Khuất Bá Cao đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, bình tĩnh và chấp hành nghiêm quy chế; thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phong cách của người cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ Binh đoàn 15. Đại tá Khuất Bá Cao cũng đề nghị, sau hội thi cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn cũng như cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục cống hiến.