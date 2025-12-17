Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2025; biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp ẢNH: TTXVN

Về nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình ký ban hành các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Nêu rõ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện được xây dựng trong thời gian ngắn sẽ không tránh khỏi còn một số điểm chưa thống nhất, Chủ tịch Quốc hội lưu ý chủ động rà soát để cập nhật các quan điểm, chỉ đạo mới, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản cho phù hợp thực tế.

Các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung hướng dẫn, kiểm tra và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đến hết nhiệm kỳ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc hội VN; trong đó có Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ tư; Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN (6.1.1946 - 6.1.2026). Các cơ quan khẩn trương tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 10, đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong suốt cả nhiệm kỳ khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát sự lãnh đạo của Đảng; quán triệt, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", thể chế đi trước, mở đường cho phát triển; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi cải cách thể chế là lợi thế cạnh tranh của quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Hoạt động giám sát phải đi vào thực chất, nhiệm kỳ khóa XVI phải có chương trình giám sát toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, hướng tới Quốc hội số; tiếp tục đổi mới công tác dân nguyện, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; chuẩn bị toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tăng cường đối ngoại nghị viện, phát huy vai trò VN tại các diễn đàn quốc tế.

Cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ tư vào ngày 15.12, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và từng tiểu ban, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng các tiểu ban bắt tay ngay vào công việc, triển khai quyết liệt các công việc được giao.

Cho rằng năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng của đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan của Quốc hội thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.



