Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong sinh viên

Chiều 20.5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú trong sinh viên khối trường học".

Nhiều đảng viên trẻ là sinh viên có thành tích nổi bật

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, khẳng định công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng Đảng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Theo báo cáo tại tọa đàm, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong trường học đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng được chú trọng; nhiều phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức hiệu quả, tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, toàn Đảng đã kết nạp hơn 21.000 đảng viên là học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 7,4% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Nhiều đảng viên trẻ là sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên.

Đối với các trường trực thuộc Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, tổng số đoàn viên là sinh viên tại 7 trường trực thuộc đạt hơn 31.000 đoàn viên, trong đó có 1.267 sinh viên là đảng viên. Từ năm 2025 đến nay, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 620 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Cần thực hiện công tác tạo nguồn sớm

Bên cạnh kết quả đạt được, tọa đàm cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Một bộ phận sinh viên chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng rõ ràng; còn biểu hiện thờ ơ với chính trị, thiếu ý thức rèn luyện lâu dài. Việc tạo nguồn và theo dõi quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú ở một số cơ sở đoàn còn thiếu tính liên tục; chưa xây dựng được cơ chế phát hiện sớm, bồi dưỡng từ đầu khóa học.

Ngoài ra, mô hình đào tạo theo tín chỉ cũng đặt ra nhiều khó khăn trong công tác tập hợp, quản lý, đánh giá đoàn viên sinh viên; thời gian học tập phân tán khiến việc tham gia sinh hoạt đoàn, hoạt động phong trào chưa đồng đều.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo động lực phấn đấu vào Đảng cho sinh viên; những khó khăn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trẻ trong trường học.

Nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện công tác tạo nguồn sớm, thường xuyên và có chiều sâu; bảo đảm việc giới thiệu đoàn viên ưu tú thực chất, khách quan, đúng tiêu chuẩn; tăng cường phối hợp giữa tổ chức đoàn với cấp ủy, chi bộ và nhà trường trong theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú.

Các đại biểu cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi quá trình phấn đấu của đoàn viên; xây dựng cơ sở dữ liệu về đoàn viên ưu tú; nhân rộng các mô hình "Sinh viên 5 tốt", "Chi đoàn mạnh", câu lạc bộ lý luận trẻ; tăng cường các diễn đàn đối thoại, sinh hoạt chính trị để khơi dậy lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến trong sinh viên.



