Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Cùng dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá năm vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong xử lý khối lượng lớn công việc thường xuyên, đột xuất, phục vụ để Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong năm 2025; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm qua và vinh dự được đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua tại hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh bước sang năm 2026 yêu cầu đặt ra ngày càng cao, toàn diện hơn, trong bối cảnh khối lượng công việc tăng, phạm vi lĩnh vực rộng, Chủ tịch nước đề nghị theo chức năng, chức trách, nhiệm vụ, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước.

Cùng với đó củng cố tăng cường mối quan hệ của Văn phòng Chủ tịch nước với các ban, bộ, ngành T.Ư, các địa phương và trực tiếp là Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát… những cơ quan liên quan trực tiếp trong triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Văn phòng cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược; tham mưu tổng hợp và trên từng lĩnh vực như tư pháp, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác lễ tân, phục vụ hậu cần…

Chủ tịch nước lưu ý, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hoàn thiện quy trình nội bộ theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, nâng cao hiệu quả phối hợp. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tham mưu tổng hợp, biên tập văn kiện, nghiên cứu chính sách và ngoại giao Nhà nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh và hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ công chức, người lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Văn phòng Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Việt Đức, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.