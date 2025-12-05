Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nâng cao trải nghiệm người bệnh để phát triển dịch vụ y tế
Video Sức khỏe

Nâng cao trải nghiệm người bệnh để phát triển dịch vụ y tế

Anh Trang
Anh Trang
05/12/2025 08:00 GMT+7

Ngày 3.12.2025, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã phát động cuộc thi “Giải pháp Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế”, nhằm khuyến khích các sáng kiến cải tiến dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người bệnh từ đội ngũ nhân viên bệnh viện.

Trong bối cảnh nhu cầu của người bệnh và xã hội thay đổi nhanh chóng, các cơ sở y tế cần chủ động thích ứng, nâng cao trải nghiệm người bệnh theo hướng minh bạch, thuận tiện và cá nhân hóa. Trải nghiệm người bệnh không chỉ được tạo nên từ chuyên môn điều trị mà còn từ những yếu tố như quy trình rõ ràng, thông tin dễ hiểu, môi trường an toàn và thái độ phục vụ tận tâm.

Nâng cao trải nghiệm người bệnh để phát triển dịch vụ y tế

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chính đội ngũ nhân viên y tế - những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh là lực lượng hiểu rõ nhất những nhu cầu thật sự của người bệnh và những điểm cần cải thiện của bệnh viện. Bởi vậy, những sáng kiến nâng cao trải nghiệm người bệnh do chính họ đề xuất sẽ vừa sáng tạo, vừa xuất phát từ sự thấu hiểu và tận tâm với người bệnh.

Nâng cao trải nghiệm người bệnh để phát triển dịch vụ y tế- Ảnh 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tại buổi lễ và phát động cuộc thi.

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC TP.HCM

Cuộc thi "Giải pháp Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế” là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội quan trọng để các sáng kiến thực tế được ghi nhận, hoàn thiện và chuyển hóa thành những giải pháp hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của người bệnh.

Nâng cao trải nghiệm người bệnh để phát triển dịch vụ y tế- Ảnh 2.

Cuộc thi là cơ hội quan trọng giúp thực hiện những sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm người bệnh

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC TP.HCM

45 đội thi với 253 thành viên đã đăng ký tham gia chỉ sau một thời gian ngắn phát động. Cuộc thi sẽ diễn ra xuyên suốt đến cuối tháng 01.2026, hứa hẹn mang đến nhiều ý tưởng đột phá, đóng góp tích cực cho sự phát triển chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM. 

Chương trình có sự đồng hành truyền thông từ Báo Thanh Niên trong việc lan tỏa các mô hình cải tiến tiêu biểu, các sáng kiến nhân văn và hỗ trợ truyền thông tại các sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi.

