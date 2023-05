Nâng cấp hệ thống đăng ký visa, giám sát nhà ở xã hội

Đề xuất bổ sung 6 vị trí cấp hàm tướng trong công an

Sáng 27.5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt Chính phủ trình QH tờ trình về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, bao gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Một vị trí được bổ sung có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng được quy định cho sĩ quan công an nhân dân biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH. 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân; 1 trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh QH Lê Tấn Tới cho biết có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được QH bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch QH. Trong khi đó, tại phiên thảo luận tổ, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị, sau khi quy định cấp hàm cao nhất là thượng tướng cho sĩ quan công an biệt phái làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh QH (hiện là ông Lê Tấn Tới, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an - PV) thì cần xem xét thăng cấp hàm cho Phó chủ tịch QH Trần Quang Phương vì hiện ông Phương cũng chỉ mới có cấp hàm là thượng tướng.