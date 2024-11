Nàng dâu Việt chăm sóc chồng Hàn Quốc bị tai nạn sống thực vật gây xúc động

Quen được chồng người Hàn Quốc qua mai mối

Chị My đến TP.HCM làm kế toán và học tại chức tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Trải qua một vài mối tình không như ý, chị My không muốn yêu ai nữa mà tập trung vào công việc, chuyện học hành. Tháng 1.2023, chị My đi tiễn chồng của một người bạn về lại Hàn Quốc. Người bạn này đã mai mối chị My cho một kỹ sư công nghệ làm việc ở TP.Busan (Hàn Quốc) là anh Yeon Hong.

Gia đình chị My sống hạnh phúc tại Hàn Quốc trước khi anh Yeon Hong gặp tai nạn ẢNH: NVCC

Lần đầu gặp, chị My đã ấn tượng bờ vai rộng, có thể che chở, đồng thời cách nói chuyện cũng từ tốn, chững chạc. Anh Yeon Hong hơn chị My 14 tuổi nhưng trông rất trẻ trung, xứng đôi. “Dù cách biệt tuổi tác nhưng anh luôn chịu khó cập nhật những xu hướng mới để hòa hợp và làm mình vui hơn”, chị My kể.

Trong vòng vài tháng, chị My và anh Yeon Hong đã quyết định kết hôn, sau đó về Hàn Quốc sinh sống. Việc làm dâu xứ lạ khiến chị My lo lắng, không biết có được đối xử tốt. Tuy nhiên, trái ngược với những gì chị My lo sợ, anh Yeon Hong là người rất yêu vợ.

Những ngày ở Hàn Quốc, chị My sống trong hạnh phúc với người chồng tâm lý. Anh luôn lắng nghe và chăm sóc vợ chu đáo. Một năm sau, Jeong Min Ho, con trai của anh Yeon Hong và chị My ra đời.

Biến cố khiến chị My mạnh mẽ hơn để chăm sóc cho gia đình ẢNH: NVCC

“Anh tạo điều kiện cho mình toàn tâm chăm lo con cái, còn chồng gánh vác kinh tế. Ngày nào đi làm, anh cũng gọi điện thoại hỏi thăm ăn cơm chưa, đang làm gì, tan tầm là về ngay với vợ. Cuối tuần, anh dẫn mọi người đi ăn ngoài để mình đỡ phải nấu cơm”, chị My chia sẻ.

Cuối tháng 9.2023, sau khi đi dự tiệc với đồng nghiệp, anh Yeon Hong về nhà bằng tàu điện ngầm. Anh Yeon Hong bị trượt té ở ga tàu và chấn thương sọ não, phải cấp cứu trong đêm. “Trước khi bị tai nạn anh còn gọi điện đùa giỡn với vợ. Mình như chết lặng khi biết tin dữ”, chị My nói.

Đức tính cao quý của người phụ nữ Việt

Chị My kể, sau ca phẫu thuật gấp, bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị hậu sự bởi khả năng hồi phục gần như bằng không. Cả gia đình suy sụp nhưng chỉ có chị My là không chấp nhận. “Khi nào thấy sự sống của chồng chấm dứt trước mắt, mình mới bỏ cuộc”, chị My nói.

Đêm đó, chị My thức trắng đến 10 giờ sáng hôm sau, không ăn uống. Gia đình đã có ý định lo hậu sự cho anh Yeon Hong, nhưng chị My thuyết phục mọi người chờ thêm nữa. Vài ngày sau, anh Yeon Hong có tín hiệu đáng mừng, mở mắt, vài ngón tay cử động nhẹ, chị My như vỡ òa, khóc nức nở.

Chị My hết lòng chăm sóc chồng ẢNH: NVCC

“Ngày nào trong bệnh viện mình cũng khóc, nhưng cảm giác kinh khủng hơn là khi trở về ngôi nhà trống không, lạnh lẽo. Bởi trong suốt thời gian mình sống ở Hàn Quốc, anh là chỗ dựa duy nhất. Mình tự động viên nếu không đứng lên được thì Min Ho sẽ dựa vào ai”, chị My nói.

Chị My gần như đơn độc trong quá trình chăm sóc chồng. Bởi lẽ, mẹ chồng đã lớn tuổi, Min Ho đang đi học, các em chồng đều có công việc riêng… Những bữa cơm trở nên vội vã , chị My thường phải đặt đồ ăn bên ngoài. Chị My kể, có hôm vừa cầm đũa lại phải bật dậy hút đàm cho chồng. Chị My đảm nhận hết mọi việc từ đỡ chồng đi tập vật lý trị liệu, rồi lại ký giấy tờ...

Chị My luôn bóp tay, chân và tranh thủ kể cho chồng nghe chuyện ở nhà. Chỉ cần thấy cái chớp mắt của chồng, tỏ ý hiểu chuyện, chị My vui khôn xiết.

Sau những nỗ lực không ngừng, sức khỏe của anh Yeon Hong dần hồi phục. Bác sĩ chẩn đoán những tín hiệu đáng mừng, khi tay đã cử động được, mắt linh hoạt hơn và hồi phục nhận thức.

Bé Min Ho (10 tuổi) tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Sau giờ học, Min Ho chủ động học bài, ăn uống để mẹ đỡ cực. Min Ho còn được chị My hướng dẫn lau mặt, bóp tay cho ba.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng (59 tuổi), sinh sống tại H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, ba của chị My cho biết: “Gia đình tôi rất đau lòng khi thấy con rể gặp tai nạn. Tôi rất thương và xót cho con mình vì giờ đây phải vất vả chăm chồng, nuôi con. Tuy nhiên, vợ chồng ngoài cái tình, còn nghĩa. Vợ chồng tôi và em trai My luôn ủng hộ việc con gái hết lòng, hết dạ chăm sóc chồng bệnh nặng”.