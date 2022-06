Nắng gay gắt: Đeo khẩu trang nhiều lớp bị nổi mụn phải làm sao?

BS CK1 Lư Huỳnh Thanh Thảo - Khoa Thẩm Mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM - trả lời:

Chào Thùy Linh, tình trạng bạn đang gặp phải chắc hẳn cũng là tình trạng chung của rất nhiều người. Thường xuyên đeo khẩu trang và thời tiết nắng nóng có thể làm nặng thêm hoặc xuất hiện tình trạng mụn trứng cá mà người ta thường gọi là “maskne” hay mụn trứng cá có liên quan đến khẩu trang.

Nguyên nhân do sự cọ xát tì đè của khẩu trang, nhiệt độ gia tăng mỗi khi 1 độ C sẽ gây tăng 10% tiết nhờn trên da, tăng độ ẩm và mồ hôi làm tăng bít tắc nang lông tuyến bã sinh nhân mụn. Các nguyên nhân trên gây ra tình trạng mụn trứng cá do khẩu trang mà ta thường nhận thấy tại vùng chữ “O” quanh miệng.

Để giảm tình trạng trên chúng ta có một số lưu ý sau: tránh đeo khẩu trang quá chật, cứng gây cọ xát đau vùng da mặt và cho da “thở” bằng cách bỏ khẩu trang 15 phút mỗi 4 giờ đeo. Ta cũng nên hạn chế đi giữa thời điểm nắng nóng gắt.





Trong chăm sóc da hằng ngày, ta không quên bước làm sạch rửa mặt và dưỡng ẩm và tránh đeo khẩu trang trong vòng 30 phút sau khi thoa dưỡng ẩm. Lưu ý là lớp trang điểm quá dày có thể làm nặng thêm tình trạng mụn trứng cá vì thế ta nên hạn chế trang điểm, và nếu cần thiết nên dùng các sản phẩm có ghi chú là “non-comedogenic” hoặc “won't clog pores” và luôn nhớ tẩy trang sau khi trang điểm các bạn nhé.

Câu trả lời sẽ giúp giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn, tuy nhiên, mỗi chúng ta sẽ có tình trạng da khác nhau, vì thế nếu cần thiết, bạn đừng ngại đến thăm khám với bác sĩ để nhận được lời khuyên phù hợp nhất cho làn da của mình nhé.