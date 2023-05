Nắng gay gắt từ sáng, vì sao trung tâm TP.HCM mưa to chiều nay?

Từ 15 giờ 30 phút, mây đen nhanh chóng xuất hiện và gây mưa to ở khu vực trung tâm TP.HCM. Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng (Q.3), cơn mưa trở nên nặng hạt hơn vào khoảng 16 giờ, một số người đi đường phải núp vội vào bên đường.



Trong khi đó, cơn mưa kèm giông cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên địa bàn. Theo cập nhật, khoảng 16 giờ 40 phút tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ Hàng Xanh về Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) xe đông, di chuyển chậm. CSGT Hàng Xanh phải nhanh chóng có mặt điều tiết.

Cơn mưa chiều nay ở TP.HCM chủ yếu do gió tây nam có cường độ trung bình Nhật Thịnh

Lúc 16 giờ 20 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực Đồng Nai, Bến Tre.

Ngoài ra một số ổ mây đang hình thành trên khu vực Đồng Nai (Xuyên Mộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, Long Khánh, Thống Nhất...), Bình Dương (Dĩ An, Phú Giáo); TP.HCM (Bình Chánh, Quận 8, Thủ Đức, Bình Thành, các quận trung tâm...); Long An (Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thanh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành); Tiền Giang (Cai Lậy); Bến Tre (Bình Đại), Đồng Tháp (Tháp Mười); Vĩnh Long (Bình Minh, Trà Ôn, Vũng Liêm); Trà Vinh; Sóc Trăng; Bạc Liêu; Cà Mau (Đầm Dơi, Thới Bình); Kiên Giang (Gò Quao) và Hậu Giang…

Tính đến 17 giờ, lượng mưa trong ngày đo được ở một số trạm như sau: Trà Ôn (Vĩnh Long) 43,8 mm, Long Thành (Đồng Nai) 39,6 mm, Cát Lái (TP.HCM) 21,2 mm, Thủ Đức (TP.HCM) 15,8 mm.

Khu vực trung tâm TP.HCM có mưa to chiều nay Nhật Thịnh

Đơn vị này cảnh báo, trong những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo giông, có nơi còn xuất hiện sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây đối lưu còn có xu hướng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác và gây mưa giông. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông người dân cần đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 - 6 (khoảng 8 – 13 m/s).

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nguyên nhân TP.HCM có mưa và giông chiều nay chủ yếu do gió tây nam có cường độ trung bình.

Mưa sẽ thường xuyên xuất hiện vào chiều tối

Theo ông Lê Đình Quyết, hôm qua, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác tập trung ở phía bắc thành phố, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34oC (giảm 0,7oC so với hôm trước), thấp nhất 26,5oC (giảm 1oC so với hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36oC (tăng 1oC so với hôm trước), thấp nhất 27oC (tăng 1oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất 53%.

Trong những ngày tới, Nam bộ sẽ có mưa gia tăng vào buổi chiều tối Nhật Thịnh

Hôm qua, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài tỉnh thành. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đến đêm mưa giảm xuống còn diện vài nơi. Nhiệt độ ban ngày ở Đông Nam bộ tăng nhẹ, miền Tây hầu hết giảm nhẹ, cục bộ có nơi tăng nhẹ, còn nhiệt độ về đêm trên toàn khu vực đều giảm nhẹ.



Sáng nay, cả khu vực mây thay đổi, nắng có lúc gián đoạn, trời ít mưa. Sau 12 giờ mây đối lưu phát triển cục bộ và gây mưa rào kèm giông vài nơi. Sau 14 giờ mây đối lưu phát triển nhiều dần và gây mưa rào kèm giông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực.

Nhiệt độ lúc 13 giờ ở Đông Nam bộ tăng giảm không đều, dao động từ 33 – 36oC, tại miền Tây hầu hết tăng nhẹ, dao động từ 33 – 35oC độ; tại Mỹ Tho, Cao Lãnh, Bến Tre 35oC. Riêng TP.HCM mây thay đổi, nắng gián đoạn, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ tại Tân Sơn Nhất là 36oC, tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 35oC.

Ông Quyết cho hay, 24 giờ tới, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm nay có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27oC, nhiệt độ cao nhất 32 – 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết đêm nay, ngày mai tại khu vực trung tâm TP.HCM và các H.Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức: mây thay đổi, đêm nay có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày mai trời nắng nóng. Khu vực các quận, huyện phía đông nam TP.HCM ngày nắng.

Từ 2 – 7 ngày tới, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều, tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19.5 mưa có xu hướng gia tăng lên diện nhiều nơi.