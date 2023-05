Sau nắng nóng, TP.HCM dự báo có mưa diện rộng hôm nay, ngày mai

Sáng nay (11.5), TP.HCM âm u từ sáng sớm, mây đen bao phủ khu vực trung tâm và các quận, huyện vùng ven. Từ sáng sớm, một số nơi có mưa như Cần Giờ và các quận như Q.12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Chánh và Tân Bình.



Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 28oC (giảm 2oC so với hôm qua), độ ẩm 94%.

Trước đó, hôm qua thời tiết TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,1oC, thấp nhất 27,1oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36oC, thấp nhất 29oC.

TP.HCM dự báo mưa diện rộng trong 2 ngày Nhật Thịnh

Cả khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi ở Đông Nam bộ và rải rác ở miền Tây, có nơi mưa vừa, các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau cục bộ có mưa to. Nhiệt độ ngày và đêm đều tăng.

Lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ ngày 10.5 đến 7 giờ ngày 11.5 một số nơi như Long Khánh (Đồng Nai) 92 mm, Đồng Ban (Tây Ninh) 75,6 mm, Củ Chi (TP.HCM) 71 mm, Ngan Dừa (Bạc Liêu) 82 mm, Tân Uyên (Bình Dương) 92,8 mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 66,4 mm.

Dự báo mưa diện rộng trong 2 ngày

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, Nam bộ nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, khu vực dọc biên giới phía tây và ven biển phía đông vẫn có mưa rào và giông rải rác, riêng các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang có nơi mưa vừa; các tỉnh thành khác có mưa vài nơi.

Trời mưa giúp TP.HCM giảm nhiệt Nhật Thịnh

Hôm nay, rãnh áp thấp có trục khoảng 11 - 13 độ vĩ bắc còn duy trì với vùng hội tụ gió trên khu vực tây bắc Đông Nam bộ xu hướng di chuyển sang phía tây và suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ xu hướng rút đông.

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, từ trưa đến chiều tối có lúc có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, cục bộ mưa to tập trung ở biên giới phía tây; khu vực ven biển phía đông có mưa rải rác. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ 30 – 33oC, miền Tây 29 – 32oC.

Riêng TP.HCM mây thay đổi, nắng gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ TP.HCM dao động từ 26 – 33oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 12 - 14 độ vĩ bắc nâng trục dần lên phía bắc và suy yếu, vùng hội tụ gió tan đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động với cường độ mạnh dần, trục qua Nam Trung bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 13.5, mưa giảm xuống diện rải rác ở miền Tây, Đông Nam bộ mưa vài nơi, có nơi mưa vừa; trời giảm mây, nhiệt độ tăng trở lại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có xu hướng giảm dần xuống diện rải rác.

Đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.