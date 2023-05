Vì sao TP.HCM có mưa to hôm nay?

Lúc 16 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, mây giông đang phát triển và gây mưa to nhiều nơi ở TP.HCM như TP.Thủ Đức, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh, các quận gồm Q.1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp.



Đơn vị này dự báo, trong vài giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm giông cho khu vực trên, có nơi mưa vừa, mưa to. Sau đó, mây phát triển và mở rộng ra vùng lân cận khác như Hóc Môn, Củ Chi và tiếp tục gây mưa giông. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 6 (9 - 13 m/s).

TP.HCM có mưa giông từ sáng đến chiều Cao An Biên

Giải thích nguyên nhân mưa, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay: "Do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 – 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc và dịch dần xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung bộ và có cường độ ổn định. Vùng áp thấp trên Biển Đông suy yếu, rãnh áp thấp ở phía nam có trục ngang qua khu vực".

Từ sáng đến đầu giờ chiều, Nam bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, từ sáng đến 13 giờ có mưa rào và giông rải rác ở Đông Nam bộ; từ 11 giờ miền Tây có mưa rải rác ở biên giới phía tây và vài nơi ở ven biển, có nơi mưa vừa.

Dự báo ngày mai TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa rào vào chiều tối Cao An Biên

Lượng mưa tính đến 14 giờ 30 phút một số trạm như sau: Bù Đăng (Bình Phước) 5 mm, Bến Cát 7 mm, Sở Sao 6 mm (Bình Dương), Đak Lua 23,8 mm, Thanh Sơn 19,8 mm (Đồng Nai), Cao Lãnh 36 mm, Sa Đéc 28,2 mm (Đồng Tháp).

Lúc 13 giờ, nhiệt độ tại Nam bộ giảm từ 1 – 3oC so với ngày hôm qua, phổ biến 32 – 34oC ở miền Tây và 33 – 35oC ở miền Tây, riêng Châu Đốc 36oC.

TP.HCM trời mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, từ 9 – 11 giờ có mưa rào và giông rải rác ở phía bắc, mưa rào nhẹ cục bộ ở phía nam với lượng mưa từ 7 – 13 giờ tại: Củ Chi 5,4 mm, An Phú 17,8 mm, Phạm Văn Cội 22,6 mm, Cần Giờ 0,4 mm. Lượng mưa tính đến 16 giờ 10 phút tại trạm Nhà Bè là 11,4 mm, Cát Lái (TP.HCM) 7 mm.

Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ tại Tân Sơn Nhất là 35oC, độ ẩm thấp nhất 56%. Tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 34oC.

Cơn mưa "giải nhiệt" sau những ngày nắng nóng diện rộng Cao An Biên

Ngày mai chấm dứt nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu lệch đông xuống các tỉnh Bắc bộ. Rãnh áp thấp tây bắc – đông nam ngang qua Nam Trung bộ hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung bộ có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 9 - 12 độ vĩ bắc nâng trục lên phía bắc và mờ dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng chấm dứt trên khu vực, trưa chiều và tối mưa giông xảy ra diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; các tỉnh thành phía bắc Đông Nam bộ và ven biên giới tây nam khả năng có mưa nhiều hơn ven biển. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm.

Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh Cao An Biên

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC, nhiệt độ cao nhất 31 – 34oC, có nơi trên 34oC, Vũng Tàu và ven biển miền Tây từ 30 – 32oC. Riêng TP.HCM dự báo ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Từ 2 - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch ra phía đông. Từ khoảng ngày 10.5, hình thành trở lại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc, sau đó rãnh áp thấp này bị nén, đẩy dịch dần xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc và đầy dần lên. Phía nam, rãnh áp thấp tiếp tục nâng trục chậm lên phía bắc và mờ dần đi.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông. Khoảng ngày 11 – 12.5, áp cao cận nhiệt đới hạ trục dần xuống phía nam ngang qua Nam Trung bộ.

Gió tây nam hoạt động yếu và đổi hướng. Khoảng từ ngày 14.5, gió tây nam mới được thiết lập trở lại.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Từ ngày 9 – 12.5, khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó mưa giảm dần và từ ngày 13 – 14.5, nắng nóng có thể xuất hiện trở lại trên khu vực.