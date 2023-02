Ngay sau tết TP.HCM có mưa to chiều nay, vì sao?

Khoảng 16 giờ chiều 2.2, một số khu vực ở TP.HCM mưa to xuất hiện như: Q.Bình Thạnh, Q.3, Q.Phú Nhuận, TP.Thủ Đức… Trước đó ít phút, mây đen bao phủ một số khu vực. Cơn mưa kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.



Trước đó, từ đầu giờ chiều, thời tiết TP.HCM trời nắng gián đoạn. Một số nơi như: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức, Q.7 và khu trung tâm rải rác có mưa từ sau 13 giờ. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ là 31oC, độ ẩm thấp nhất 55%, gió tây đến tây nam 3 m/s. Tại trạm Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 29oC.

TP.HCM mưa to ngay giờ tan tầm chiều nay - Ảnh: Nhật Thịnh

Toàn khu vực Nam bộ chiều nay, nhiệt độ nhìn chung cũng tăng so với ngày hôm trước, các tỉnh Đông Nam bộ dao động từ 30 – 32oC, miền Tây dao động từ 29 – 32oC.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân của trận mưa to chiều nay chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao. Vào thời điểm trên, quan sát qua radar thời thiết ghi nhận mưa khá to, nhưng phạm vi mưa hẹp.

Ngoài TP.HCM, một số nơi ở Nam bộ cũng có mưa nhỏ như: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang.

Cơn mưa to bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay phải tìm nơi trú tạm Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung bộ có xu hướng rút ra đông. Nhiễu động gió đông suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ đêm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay có mưa, mưa rào vài nơi. Ngày mai hầu hết là không mưa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay 23 – 25oC, phía bắc có nơi dưới 23oC. Nhiệt độ cao nhất ngày mai Đông Nam bộ dao động 32 – 35oC, miền Tây dao động 31 – 34oC.

Từ 2 đến 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa ổn định và suy yếu đi, khoảng ngày 9.2 được tăng cường lệch đông trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động yếu, khoảng ngày 6 – 7.2 áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần trở lại, trục qua Trung Trung bộ. Do đó, dự báo TP.HCM, Nam bộ 2 – 7 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.