Nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ khi nào chấm dứt?

Ngày hôm qua (7.5), khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh Đông Nam bộ nắng nóng gay gắt thu hẹp. Dù vậy, tại TP.HCM, người dân vẫn cảm thấy oi bức, hầm hập khi di chuyển ngoài đường. Nhiều người khi dừng đèn đỏ phải tìm chỗ núp nắng dưới các bóng cây xanh.



Theo số liệu, hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 35,1 – 36,7oC (Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh 36,7oC), nhiệt độ cao nhất ở miền Tây dao động từ 35,1 – 36,8oC (Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Châu Đốc (An Giang) 36,8oC). Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 – 55%.

Người dân nghỉ mát trong công viên Nhật Thịnh

Nhìn chung, nhiệt độ lúc 13 giờ ngày hôm qua cả khu vực đã giảm 1 - 2oC, có nơi giảm 3oC so với ngày hôm trước, phổ biến 33 – 36oC ở cả Đông và Tây Nam bộ.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất khoảng 35oC, Nhà Bè là 34oC, trời mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, không mưa.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc và dịch dần xuống phía nam và đầy dần lên, sau đó áp cao lạnh lục địa được tăng cường lệch đông xuống các tỉnh Bắc bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung bộ có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 10 - 13 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa và nam Biển Đông xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc.

Nắng nóng ở Nam bộ dự báo sẽ chấm dứt vào ngày 9.5 Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng tiếp tục giảm cả về diện và cường độ, mưa giông có sự gia tăng hơn trên khu vực. Chiều tối nay khả năng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC, nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ từ 34 – 36oC, miền Tây 33 – 35oC.

Như vậy, nắng nóng có cường độ giảm dần trong hôm nay, sau đó sang ngày 9.5, nắng nóng diện rộng chấm dứt trên khu vực.

Nắng nóng có cường độ giảm dần trong hôm nay Nhật Thịnh

Từ 2 - 7 ngày, áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch ra phía đông. Từ khoảng ngày 9 -10.5, có xu hướng hình thành lại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc. Sau đó rãnh áp thấp này bị nén, đẩy dịch dần xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc và đầy dần lên.



Phía nam, rãnh áp thấp tiếp tục nâng trục chậm lên phía bắc và mờ dần đi. Vùng áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động suy yếu và rút dần ra phía đông. Khoảng ngày 12 – 13.5, áp cao cận nhiệt đới lấn tây trở lại và hạ trục dần xuống phía nam.

Gió tây nam hoạt động suy yếu và đổi hướng. Khoảng từ ngày 14.5, gió tây nam mới được thiết lập trở lại.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, cục bộ có nơi nắng nóng. Từ ngày 9 – 12.5, khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó từ ngày 13.5, mưa giông có xu hướng giảm dần trên khu vực.