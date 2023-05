TP.HCM vẫn nắng nóng hầm hập gần 38 độ, Nam bộ nóng 'kỷ lục' trong năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua, TP.HCM cũng như khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt.



Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 37,5 – 38,7oC, cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 39,4oC, Trị An (Đồng Nai) 38,7oC, Sở Sao (Bình Dương) 38,3oC, Đồng Phú (Đồng Xoài, Bình Phước) 38,6oC.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Tây từ 35 – 37oC, có nơi trên 37oC như ở Châu Đốc (An Giang) 37,4oC.

Người dân TP.HCM bịt kín khi ra đường vì nắng nóng Nhật Thịnh

Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 – 55%, thấp nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 36,7%.

Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam bộ, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt, miền Tây cũng có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất dự báo từ 35 – 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 – 55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 – 16 giờ.

Theo đó, ngày 7.5, nhiệt độ một số tỉnh, thành ở Nam bộ dự báo như sau: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp nhiệt độ cao nhất 37 – 38oC, Đồng Nai 38 – 39oC. Đến ngày 8.5, nhiệt độ cao nhất tại Bình Phước và TP.HCM từ 35 – 36oC; Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An cao nhất 36 – 37oC.

Dự báo đến 8.5 nắng nóng mới có khả năng chấm dứt Nhật Thịnh

Hôm qua cũng là ngày nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng gay gắt, ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 – 41oC, có nơi trên 42oC như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 43,4oC, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 43,3oC.



Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo giải thích: "Hôm qua TP.HCM, khu vực Nam bộ có nắng nóng gay gắt là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 27 độ vĩ bắc nối với áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Từ 3 – 5 ngày tới, nắng nóng diện rộng tại Nam bộ có khả năng chấm dứt".

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân dừng đèn đỏ cũng tìm chỗ "trú nắng" Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ ngày mai, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng dự báo mùa nắng nóng năm 2023 kéo dài hơn trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng diện rộng xuất hiện nhiều đợt ở Đông Nam bộ và ven biên giới tây nam với nhiệt độ cao nhất cao hơn trung bình nhiều năm.

Trước đó, năm 2022, mùa nắng nóng có nhiệt độ không quá cao, thời gian xảy ra nắng nóng không kéo dài và rất ít những ngày nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 – 36oC. Mùa mưa cũng bắt đầu sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 25 ngày và kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 - 10 ngày.