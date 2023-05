TP.HCM dự báo có mưa chiều tối nay, Nam bộ vẫn còn nắng nóng

Ngày hôm qua (5.5), TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có mưa vài nơi, đêm không mưa.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân cơn mưa đầu giờ chiều qua tại TP.HCM có thể do những nhiễu động quy mô nhỏ.

TP.HCM xuất hiện mưa ở nhiều nơi chiều qua (5.5). CAO AN BIÊN

"Tức là các hệ thống thời tiết có sự biến động chẳng hạn như rãnh áp thấp ở phía bắc nối với áp thấp nóng phía tây mở rộng xuống đông nam, trên cao thì cao cận hoạt động mạnh, có chút thay đổi vị trí, ngoài biển thì có áp thấp nhiệt đời. Từ đó, trạng thái khí quyển không ổn định, xuất hiện những vùng nhiễu động quy mô nhỏ, gây mưa", ông Quyết giải thích.

Hôm qua, tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 36oC, thấp nhất 27,6oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 35oC, thấp nhất 28oC, độ ẩm thấp nhất là 56%.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 27 độ vĩ bắc nối với áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh. Vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực tây nam Philippines.

Do đó, hôm qua thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng diện rộng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối chỉ có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay khả năng có mưa ở một số quận, huyện. CAO AN BIÊN

Theo số liệu, hôm qua Đông Nam bộ có nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 - 37,2oC, nhiệt độ thấp nhất từ 26,6 - 28oC, riêng Vũng Tàu 29,5oC. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33,4 - 36,4oC, riêng tại Châu Đốc (An Giang) 37,2oC; nhiệt độ thấp nhất từ 26,4 - 28,2oC.

Sáng nay, TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 32oC, độ ẩm 80%, gió tây – tây nam 3 m/s.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay khả năng có mưa một số quận, huyện (khả năng xảy ra mưa khoảng 60%) như khu vực trung tâm, khu vực Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức. Tuy nhiên, buổi trưa và đầu giờ chiều TP.HCM vẫn có nắng mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây bị áp cao lạnh trên lục địa Trung Quốc nén và đẩy xuống phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung bộ hoạt động ổn định. Vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực tây nam Philippines đi theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào khu vực Biển Đông.

Khả năng mưa cao ở khu vực trung tâm TP.HCM, khu vực Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức. CAO AN BIÊN

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở cả Đông Nam bộ và miền Tây, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 35 - 38oC, có nơi trên 38oC, riêng Vũng Tàu 33 - 34oC; miền Tây từ 34 - 37oC.

Từ ngày 8 - 10.5, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía nam, đẩy rãnh thấp xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển vào trong khu vực giữa Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía bắc.

Gió tây nam duy trì ở Nam bộ tới ngày 9.5, sau hoạt động suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng nóng diện rộng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; ở miền Tây từ 34 - 36oC, có nơi trên 36oC. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.