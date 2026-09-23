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    Thời sự

    Nâng giá tài sản mã hóa BDOGE gấp 10.000 lần rồi bán cho nhà đầu tư

    Trần Cường
    Trần Cường
    Sau khi mua tài sản mã hóa BDOGE không có giá trị và không được niêm yết trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã quảng cáo, hứa hẹn về tiềm năng sinh lời và bán cho nhà đầu tư với giá gấp 10.000 lần.

    Chiều 23.9, Công an Hà Nội phát đi thông báo tìm bị hại tham gia đầu tư vào dự án tài sản mã hóa có tên BDOGE (tài sản mã hóa BDOGE) để phục vụ công tác điều tra.

    Theo Công an Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mời chào người dân tham gia đầu tư tài sản mã hóa BDOGE.

    Nâng giá tài sản mã hóa BDOGE gấp 10.000 lần rồi bán cho nhà đầu tư- Ảnh 1.

    Công an Hà Nội cảnh báo về tài sản mã hóa BDOGE

    ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

    Cảnh sát xác định các đối tượng đã mua tài sản mã hóa BDOGE là một loại tài sản không có giá trị và không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

    Tuy nhiên, các đối tượng đưa ra những thông tin gian dối, quảng cáo về tiềm năng sinh lời lớn và hứa hẹn tài sản mã hóa BDOGE sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, mua tài sản mã hóa BDOGE với giá cao.

    Đáng chú ý, các đối tượng đã bán tài sản mã hóa BDOGE cho người bị hại với mức giá cao gấp 10.000 lần giá ban đầu để hưởng lợi.

    Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội những người liên quan, Phòng PA05 Công an Hà Nội đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào dự án BDOGE khẩn trương liên hệ với PA05 qua số điện thoại cán bộ thụ lý 0968586113 hoặc PC02 qua số điện thoại cán bộ thụ lý 0965300696 để trình báo, cung cấp thông tin liên quan.

    Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư tài sản mã hóa, nhất là những dự án không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không có thông tin minh bạch về hoạt động giao dịch.

    Cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng trước những lời mời chào đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook...; không tham gia các hoạt động giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

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