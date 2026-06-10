Nàng hậu từng gây sốt trong show hẹn hò giờ ra sao?

Quản Trần Gia Hân (Quản Hân) sinh năm 1997, tốt nghiệp thủ khoa khoa Diễn viên tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Người đẹp là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc, từng giành danh hiệu á hậu 2 tại Miss Peace Vietnam 2022 và vào top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 cùng danh hiệu Người đẹp hùng biện. Cô cũng từng gây chú ý khi trở thành nữ chính của show hẹn hò Người ấy là ai.

Ngoài ra, Quản Hân còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình, đoạt danh hiệu á quân Gương mặt truyền hình 2022. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Quản Hân cũng được nhiều người quan tâm. Cô và đạo diễn hình ảnh Nguyễn Công Vinh tổ chức đám cưới cách đây không lâu, nhận được sự chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ.

Quản Hân được ban tổ chức Gương mặt truyền hình 2026 tin tưởng trao vai trò huấn luyện viên sau những thành tích cô có được khi bước ra từ mùa thi năm 2022 Ảnh: NSX

Từ cô sinh viên yêu thích nghề dẫn chương trình, người đẹp 9X hiện là MC chương trình 60 giây của HTV, nhà sản xuất chương trình Đi khắp Việt Nam. Gần đây, á hậu 29 tuổi gây chú ý khi trở lại với Gương mặt truyền hình trong vai trò huấn luyện viên cùng với MC Quốc Trí và MC Phan Trung Hậu.

Với Quản Hân, giá trị lớn nhất mà người trẻ có thể nhận được từ các cuộc thi không nằm ở danh hiệu mà nằm ở sự trưởng thành sau hành trình đó. “Các bạn sinh viên năm nhất, năm hai hãy mạnh dạn thử sức. Còn với những bạn năm cuối, đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để tham gia. Điều quan trọng không phải là ngôi vị cao nhất, mà là sau cuộc thi các bạn trưởng thành như thế nào”, cô chia sẻ.

Nữ MC cho biết cô mong muốn đồng hành cùng các thí sinh không chỉ ở kỹ năng dẫn chương trình mà còn ở tinh thần học tập, sự nghiêm túc với nghề và khả năng vượt qua nỗi sợ của bản thân. “Ánh đèn sân khấu có thể giúp một người được nhìn thấy, nhưng chính tri thức mới giúp họ tỏa sáng lâu dài”, Quản Hân nhấn mạnh.

Quản Hân 'đối đầu' với ai trong 'Gương mặt truyền hình'?

Chương trình giới thiệu đội ngũ huấn luyện viên đồng hành cùng Top 30 gồm Phan Trung Hậu, Quản Hân và Quốc Trí Ảnh: NSX

Ngoài Quản Hân, vai trò huấn luyện viên của Gương mặt truyền hình còn có MC Trung Hậu - chàng trai từng dẫn dắt các chương trình như TikTok Awards, Làn sóng xanh, WeChoice Awards, Ngôi sao của năm…

“Điều tôi muốn nói với các bạn là nếu đến với một cuộc thi chỉ để tìm kiếm danh hiệu thì điều đó chưa đủ. Với tôi, sau cuộc thi là cả một sự nghiệp. Chính từ Gương mặt truyền hình 2018, tôi có cơ hội trở thành biên tập viên thời sự của HTV và hôm nay tiếp tục được đồng hành với các bạn trong vai trò huấn luyện viên”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, Quốc Trí cũng có những bước tiến sau chương trình Gương mặt truyền hình. Anh giành danh hiệu á vương 3 tại Mister Tourism World 2023, hiện đang hoạt động trong nhiều vai trò khác nhau từ MC, nhà sản xuất đến giám đốc quốc gia các cuộc thi sắc đẹp.

Trở lại Gương mặt truyền hình 2026 trong vai trò huấn luyện viên, Quốc Trí cho biết anh không xem mình là người đi tìm người chiến thắng mà là người đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình khám phá bản thân.

“Nếu đến đội của Quốc Trí để tìm kiếm một lời hứa về danh hiệu quán quân hay á quân thì tôi không dám hứa. Nhưng tôi hứa sẽ là một người bạn đồng hành để cùng các bạn tìm kiếm cơ hội, cùng nhau rèn luyện và tỏa sáng. Điều tôi mong muốn nhất là sau chương trình, các bạn có thể trở thành những người dẫn chương trình chuyên nghiệp và sống được với đam mê của mình”, anh chia sẻ.