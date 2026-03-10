Chàng kỹ sư xây dựng nhút nhát khiến Quyền Linh 'nổi quạu' trên show hẹn hò

Quyền Linh khuyên Quốc Cường nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh đã se duyên cho nam kỹ sư xây dựng Nguyễn Quốc Cường (31 tuổi, quê Khánh Hòa) và cô giáo Đặng Thị Bích Phương (33 tuổi, quê Lâm Đồng). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Quốc Cường cho biết anh là người ôn hòa, dễ gần nhưng khá nhút nhát, đặc biệt là "nhát gái". Ở tuổi ngoài 30, anh vẫn chưa từng có mối tình chính thức. Nam kỹ sư thừa nhận từng thích thầm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để bày tỏ tình cảm.

Quốc Cường thích bạn gái hiền lành, vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ, thấu hiểu Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với đàng trai, Bích Phương cho biết cô từng trải qua ba mối tình. Mối tình đầu của cô thời học sinh, chỉ kéo dài vài tháng rồi kết thúc vì yêu xa. Đến mối tình thứ hai, cô cho biết nguyên nhân đổ vỡ vì cả hai khác biệt quan điểm sống. Nhắc đến mối tình gần nhất, Bích Phương chia sẻ bạn trai lớn tuổi hơn, là người ấm áp và chân thành. "Tuy nhiên vì một số hiểu lầm, tôi giận dỗi với anh ấy. Sau đó, tôi cũng cố gắng làm hòa nhưng anh ấy nghĩ tôi còn trẻ con nên cuối cùng không đủ duyên để đi tiếp", cô tâm sự.

Nữ giáo viên thích người 'chủ động trong chuyện tình cảm'

Sau khoảnh khắc mở rào, cả hai bước vào cuộc trò chuyện trực tiếp. Quốc Cường thể hiện sự ngập ngừng, lúng túng khiến Ngọc Lan liên tục động viên anh mạnh dạn hơn. Lúc này, Bích Phương cũng thẳng thắn chia sẻ cô thích bạn trai nói nhiều và chủ động trong tình cảm. Theo cô giáo, sự chủ động không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn tạo cho người phụ nữ cảm giác an toàn. "Khi người ta chủ động, tôi cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của họ. Còn họ ít nói quá, tôi cảm giác mình như bị bỏ rơi", cô bày tỏ.

Bích Phương mong tìm được người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết quan tâm, thấu hiểu, bao dung Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Quyền Linh cũng khuyên chàng trai phải chủ động như lời cô gái nói. Thậm chí, nam MC còn "nổi quạu", kéo chàng trai tiến về phía Bích Phương để cả hai nắm tay nhau. Trước sự thúc giục của hai MC, nam kỹ sư giải thích anh vốn không phải người hoạt ngôn. Dù vậy, anh cho biết cảm nhận Bích Phương là người cởi mở, hòa đồng, phù hợp với tiêu chí mình đặt ra.

Khi được cô giáo hỏi về hình dung tổ ấm tương lai, Quốc Cường cho rằng điều đó phụ thuộc vào điều kiện sống. Nếu ở TP.HCM, anh nghĩ rằng họ chỉ có thể thuê chung cư, còn nếu về quê, anh có thể xây một căn nhà rộng rãi với khoảng sân để con cái vui chơi.

Ở giây phút quyết định, cả Quốc Cường và Bích Phương đều không bấm nút hẹn hò. Quốc Cường cho rằng Bích Phương có lẽ phù hợp với người đàn ông năng động, mạnh mẽ hơn. Về phía mình, cô giáo nói bản thân mong muốn một người bản lĩnh và chủ động để có thể trở thành chỗ dựa trong gia đình.

Quyền Linh và Ngọc Lan tiếc nuối khi không thể se duyên thành công cho cả hai Ảnh: Chụp màn hình

Chứng kiến màn mai mối chưa trọn vẹn, Quyền Linh không giấu được sự tiếc nuối: "Thời buổi hiện đại thế này mà vẫn còn một chàng trai chân thành, chất phác như vậy hả trời. Bạn ấy tốt lắm, nhưng chưa biết cách phát huy thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy mạnh mẽ lên".