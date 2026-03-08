Mang thúng rau củ đi hẹn hò, ông bố hai con chinh phục được nữ công nhân

Quyền Linh phấn khích trước thúng rau củ mà Minh Thân mang đến chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.174 lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, mai mối cho Phạm Hà Minh Thân (38 tuổi), buôn bán rau củ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM) và Trịnh Thị Sinh (36 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân kiểm hàng tại một công ty may ở TP.HCM.

Ông bố hai con gặp nữ công nhân hai lần dang dở

Xuất hiện trên sân khấu, Minh Thân mang theo thúng rau củ khiến Quyền Linh thích thú. Trò chuyện cùng hai MC, anh cho biết trước đây từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Minh Thân kể anh kết hôn khi còn trẻ, đến năm 31 tuổi, do làm ăn thất bại, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không còn hòa thuận nên quyết định ly hôn. Hiện anh có hai con trai 15 và 13 tuổi, sống cùng bà ngoại.

Minh Thân buôn bán rau củ, đã đổ vỡ hôn nhân cách đây 7 năm Ảnh: Chụp màn hình

Sau ly hôn, Minh Thân từng tìm hiểu người mới, nhưng khi anh đề cập chuyện hôn nhân, bạn gái lại từ chối vì chưa sẵn sàng. Tham gia chương trình hẹn hò, anh chia sẻ bản thân mong gặp người phụ nữ ưa nhìn, hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm và chia sẻ. Minh Thân nói thêm, bản thân đã rút ra nhiều bài học sau đổ vỡ để hướng đến một tương lai hạnh phúc hơn.

Về phía đàng gái, Trịnh Thị Sinh cũng trải qua hai lần dang dở. Cuộc hôn nhân đầu của cô kéo dài 4 năm, kết thúc vào năm 2016 do chồng ham nhậu nhẹt, không lo làm ăn, thường xuyên gây gổ. Cô có một con gái, nay đã 12 tuổi. Hai năm sau, Trịnh Thị Sinh tái hôn với người đàn ông hơn mình 17 tuổi với suy nghĩ cho con gái một gia đình đủ đầy. Tuy nhiên, khi sinh con trai thứ hai được 2 tháng, chồng bộc lộ thói xấu, thiếu trách nhiệm và có những lời nói gây tổn thương. Vì thế, cô quyết định ly thân rồi chính thức ly hôn cách đây 3 năm. Hiện con trai sống cùng bố, cuối tuần cô sẽ về thăm.

Trịnh Thị Sinh tâm sự về hai cuộc hôn nhân dang dở Ảnh: Chụp màn hình

Khi Ngọc Lan hỏi về hình mẫu lý tưởng, nữ công nhân hy vọng đối phương hiền lành, biết lo làm ăn, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cô thẳng thắn nói mình không thích người hút thuốc, nhậu nhẹt hay ghen tuông mù quáng.

Cái kết ngọt trên show hẹn hò

Khoảnh khắc mở rào, Minh Thân khiến hai MC trầm trồ khi chuẩn bị quà rất chu đáo cho bạn gái. Anh mang theo bó hoa và còn tặng Trịnh Thị Sinh hộp quà trang điểm. Sự tâm lý của anh chiếm được thiện cảm của bạn gái.

Trong phần trò chuyện, Minh Thân bày tỏ mong muốn cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu nghiêm túc, nếu phù hợp có thể tiến đến hôn nhân. Trước chia sẻ của Trịnh Thị Sinh về việc cô thường xuyên thăm con, anh khẳng định đó là trách nhiệm của cha mẹ và cho biết bản thân cũng đều đặn thăm các con.

Tính chuyện lâu dài, Minh Thân mong tìm hiểu khoảng một năm trước khi tiến tới hôn nhân. Anh đề xuất nếu về chung nhà, Trịnh Thị Sinh có thể phụ anh buôn bán để kinh tế ổn định hơn và được cô đồng thuận. Cả hai đều chung suy nghĩ sẽ cùng nhau vun đắp tổ ấm, học cách thấu hiểu, nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, Trịnh Thị Sinh cũng bày tỏ sẵn sàng sinh thêm con để mái ấm thêm trọn vẹn và gắn kết.

Cặp đôi cùng nhau ra về trong sự chúc phúc của hai MC và khán giả Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc chương trình, cả hai tìm thấy sự đồng điệu và cùng bấm nút hẹn hò. Trong lời chúc phúc của Quyền Linh và Ngọc Lan, cả hai nắm tay nhau rời sân khấu, mở ra hy vọng về một hành trình mới nhiều yêu thương và sẻ chia.