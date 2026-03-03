Quyền Linh tiếc nuối khi cô gái chưa từng yêu ai từ chối chàng trai Hà Tĩnh

Quyền Linh động viên Đức Đạt, đồng thời hy vọng cả hai sớm tìm được người phù hợp với mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1.173 chương trình Bạn muốn hẹn hò tiếp tục hành trình se duyên của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, mai mối cho Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi, quê Hà Tĩnh), hiện là nhân viên kiểm soát chất lượng tại TP.HCM và nữ kế toán Phạm Thị Mỹ Hạnh (33 tuổi), đang sinh sống tại TP.HCM.

Quyền Linh không tin nữ kế toán chưa từng yêu ai

Xuất hiện trên sân khấu, Đức Đạt gây thiện cảm bởi vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm và sự chân thành. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình khá rụt rè vì ngại đám đông. Nam khách mời cho biết bản thân luôn nghiêm túc trong cả công việc lẫn tình cảm. Trước đây, anh từng trải qua ba mối tình. Mối tình đầu kéo dài một năm rồi kết thúc vì yêu xa. Mối thứ hai sâu đậm hơn, gắn bó suốt bốn năm.

Đức Đạt nghiêm túc trong chuyện tình cảm, xác định yêu là cưới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đức Đạt chia sẻ: "Bạn gái thứ hai hơn tôi 6 tuổi. Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ quan điểm yêu là để cưới. Bạn cũng đồng ý và hẹn đến năm 35 tuổi sẽ kết hôn. Nhưng đến lúc đó, bạn liên tục trì hoãn, chỉ muốn dừng lại ở tình yêu chứ không tiến tới hôn nhân". Mối tình gần nhất của anh cũng khép lại cách đây hơn nửa năm. Khi anh đề cập chuyện cưới xin, cả hai lại không tìm được tiếng nói chung. "Bạn muốn tôi ở lại TP.HCM, còn tôi thì mong sau này về quê sinh sống", anh bộc bạch.

Trái ngược với sự từng trải của đàng trai, Mỹ Hạnh cho biết cô chưa từng có mối tình chính thức nào. Dù từng có người tìm hiểu, cô thường chủ động dừng lại vì cảm thấy không phù hợp. Nữ kế toán thậm chí tiết lộ từng đi "cầu duyên" nhưng không có kết quả. Nghe vậy, MC Quyền Linh bất ngờ bước sang hàng rào trò chuyện và hài hước nhận xét: "Nhìn cô này không tin được là chưa có mối tình nào".

Mỹ Hạnh được hai MC nhận xét là cô gái độc lập, cá tính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về tiêu chí bạn đời, Mỹ Hạnh cho biết cô mong gặp người nói chuyện hợp, có trách nhiệm, biết đối nội đối ngoại và đủ bản lĩnh để dung hòa cá tính của cô. Tự nhận mình độc lập, quen sống một mình nên ít khi dựa dẫm vào ai, cô cho rằng sự đồng điệu trong trải nghiệm sống quan trọng hơn những tiêu chuẩn cứng nhắc. "Nếu đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn mà gặp người không phù hợp thì dễ nản lòng. Với tôi, mọi thứ nên dựa trên trải nghiệm thực tế", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Đức Đạt mong tìm được bạn gái hiền lành, biết đối nhân xử thế, tôn trọng người khác và xây dựng mối quan hệ trên nền tảng chân thành, tin tưởng lẫn nhau.

Chàng trai Hà Tĩnh mong muốn về quê sinh sống khi về già

Khoảnh khắc mở rào, Đức Đạt chủ động hát tặng bạn gái ca khúc Bản tình ca đầu tiên, tạo nên không khí lãng mạn trên sân khấu. Sau màn tặng quà, cả hai tiếp tục trò chuyện về kế hoạch tương lai. Mỹ Hạnh cho biết nếu cảm thấy phù hợp, cô có thể tiến tới hôn nhân mà không cần chờ đợi quá lâu.

Đức Đạt thì chia sẻ hiện anh vẫn lập nghiệp tại TP.HCM, nhưng mong muốn khi về hưu sẽ trở về quê nhà Hà Tĩnh sinh sống. Nếu kết hôn, anh đề cao sự cân bằng giữa hai bên nội ngoại, chẳng hạn năm nay ăn tết bên nội, năm sau bên ngoại.

Quyết định từ chối hẹn hò của cô gái khiến khán giả tiếc nuối ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vai trò người kết nối, Quyền Linh nhận xét Mỹ Hạnh là một cô gái cá tính, bản lĩnh, còn Đức Đạt khá hiền lành. Anh hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội nếu thấy có sự phù hợp.

Tuy nhiên, kết quả chỉ có đàng trai bấm nút, còn Mỹ Hạnh từ chối hẹn hò khiến hai MC tiếc nuối. Nhìn thấy sự hụt hẫng trên gương mặt Đức Đạt, Quyền Linh dành lời an ủi. Anh mong cả hai có thể giữ mối quan hệ bạn bè và gặp được điều tốt đẹp trong tương lai.