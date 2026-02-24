Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chàng trai 32 tuổi chưa mối tình 'vắt vai', được gái xinh đồng ý hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/02/2026 22:52 GMT+7

Chàng trai chưa từng yêu ai đến chương trình Bạn muốn hẹn hò nhờ Quyền Linh mai mối. Bằng sự chân thành, vụng về nhưng ấm áp, anh đã chinh phục trái tim cô gái xinh đẹp ngay trên sân khấu.

Chàng trai 32 tuổi chưa mối tình nào được cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò - Ảnh 1.

Quyền Linh vui mừng khi Minh Tuấn tìm được bạn gái tại Bạn muốn hẹn hò

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 1.172 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Trương Minh Tuấn (32 tuổi), giám sát, điều phối chất lượng đào tạo tại TP.HCM được mai mối với Lê Thị Huyền Linh (27 tuổi, Quảng Trị), trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia ở Tây Ninh.

Giới thiệu về bản thân, Minh Tuấn cho biết anh luôn đặt mục tiêu rõ ràng trong công việc, sống vui vẻ, hòa đồng, thích thể thao nhưng khá ít nói. Anh khiến hai MC bất ngờ khi thú nhận ở tuổi 32 vẫn chưa từng trải qua mối tình nào vì quá tập trung cho học tập và sự nghiệp. 

Khi đến chương trình, Minh Tuấn mong muốn tìm bạn gái vui vẻ, năng động, hòa đồng, tôn trọng cảm xúc và biết chia sẻ, có thể đồng hành lâu dài, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Chàng trai 32 tuổi chưa mối tình nào được cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò - Ảnh 2.

Minh Tuấn tham gia show hẹn hò tìm người đẹp sau 32 năm độc thân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Huyền Linh là cô gái chăm chỉ, có lối sống hiện đại, yêu thích thể thao và thông thạo tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Cô từng trải qua hai mối tình đều chỉ kéo dài vài tháng. Tiêu chí tìm bạn trai của Huyền Linh khá đơn giản, chỉ cần người hiền lành, cầu tiến, có trách nhiệm với gia đình.

Lá thư tay giúp chàng trai ghi điểm trên sân khấu hẹn hò

Khoảnh khắc mở rào, Minh Tuấn chuẩn bị sẵn món quà là gấu bông kèm lá thư tay gửi đến bạn gái. Trong thư, anh viết rằng bản thân không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng nghiêm túc với hai chữ "đồng hành", mong một mối quan hệ bắt đầu từ sự bình yên. "Anh không hứa sẽ là người hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ là người tử tế trong cách lắng nghe, chia sẻ và cả khi hai chúng ta không cùng quan điểm", Minh Tuấn bày tỏ. Những lời nhắn chân thành ấy đã giúp anh gây được ấn tượng tốt với Huyền Linh. 

Chàng trai 32 tuổi chưa mối tình nào được cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò - Ảnh 3.

Huyền Linh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện cá tính

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù chưa có kinh nghiệm tình trường, Minh Tuấn vẫn cho thấy sự chân thành và ấm áp. Khi nói về định hướng tương lai, anh cho rằng công việc ở đâu không quá quan trọng vì tin vào năng lực thích nghi của bản thân. Quan điểm hôn nhân của anh là đặt gia đình lên hàng đầu, sau đó mới đến bạn bè và sự nghiệp. Huyền Linh cũng mong một mối quan hệ dựa trên sự chia sẻ và thấu hiểu. Cô hy vọng đối phương cảm thông cho tính chất công việc bận rộn của mình để có thể đồng hành lâu dài.

Khi nói đến chuyện kết hôn, Minh Tuấn kỳ vọng cả hai tìm hiểu nghiêm túc, ra mắt gia đình rồi tiến tới hôn nhân trong thời gian gần nhất. Anh cho biết hiện sống cùng ba mẹ nên vợ sẽ làm dâu, nhưng nếu vợ muốn ra riêng anh vẫn tôn trọng quyết định. Huyền Linh đồng tình, cho biết bản thân đã chững chạc và sẵn sàng bước vào hôn nhân nếu gặp đúng người.

Chàng trai 32 tuổi chưa mối tình nào được cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò - Ảnh 4.

Minh Tuấn khép lại hành trình độc thân bằng cái kết ngọt ngào

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả, cả hai đều bấm nút hẹn hò, chính thức trao nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình. MC Quyền Linh không giấu được sự hào hứng, khen cả hai rất đẹp đôi và mong sớm nhận tin vui từ cặp đôi.

