Bố đơn thân cùng con trai đến show hẹn hò, bị đàng gái từ chối

Quyền Linh tiếc nuối khi không thể mai mối được cho Quang Minh Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 1.170 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho Huỳnh Quang Minh (42 tuổi), là tài xế du lịch kiêm chủ quán cà phê tại TP.HCM, cùng Võ Ngọc Bích Trâm (40 tuổi), nhân viên văn phòng cũng đang sinh sống tại TP.HCM.

Trò chuyện với hai MC, Quang Minh cho biết anh hiện là bố đơn thân. Anh kết hôn năm 2012, hai năm sau thì đón con đầu lòng. Vì muốn lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, Quang Minh dồn toàn bộ thời gian cho công việc, có những ngày làm hơn 10 tiếng. Nhưng cũng chính vì quá mải mê kiếm tiền, anh vô tình bỏ quên sự quan tâm dành cho vợ. Sai lầm ấy khiến hôn nhân rạn nứt khi con mới 15 tháng tuổi. Dù đã cố gắng níu kéo, anh tiếc nuối khi vẫn không thể giữ được mái ấm trọn vẹn cho con trai.

Quang Minh "gà trống nuôi con" sau khi ly hôn Ảnh: Chụp màn hình

Ở phía bên kia hàng rào, Bích Trâm mang đến câu chuyện của một người phụ nữ từng nhiều lần đặt niềm tin vào tình yêu nhưng lại học cách thận trọng hơn sau mỗi đổ vỡ. Cô cho biết đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu kéo dài nhiều năm, Bích Trâm cũng từng tính chuyện hôn nhân nhưng không thành. Cô chọn dừng lại và gần như khép lòng suốt 8 năm.

Khi mở lòng thêm lần nữa, Bích Trâm bước vào mối quan hệ với người đàn ông hơn mình gần 10 tuổi, đã ly hôn và có con riêng. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra mình chỉ như một "điểm nhấn" trong cuộc sống vốn đã đủ đầy của người kia, chứ không phải một phần quan trọng trong đó. "Tôi không muốn trở thành người dư thừa trong chính căn nhà của mình", cô thẳng thắn chia sẻ về quyết định chia tay của mình.

Bích Trâm đến show hẹn hò tìm bạn đời sau hai mối tình dang dở Ảnh: Chụp màn hình

Tiêu chuẩn chọn 'mẹ kế' của con trai khi cùng bố đến show hẹn hò

Đến với chương trình, Bích Trâm mang theo sự cẩn trọng rất rõ ràng. Điều cô tìm kiếm không chỉ là một người bạn đời, mà là sự kết nối tâm hồn, tôn trọng tuyệt đối và sự quan tâm dành cho gia đình. Trong khi đó, Quang Minh chỉ cần một người phụ nữ hiền lành, chung thủy để cùng anh xây dựng lại mái ấm.

Đồng hành cùng Quang Minh đến show hẹn hò là chị gái và con trai. Cậu bé gây chú ý khi hồn nhiên bày tỏ: "Con thấy cô và ba rất phù hợp, nhưng mong muốn duy nhất của con là xin cô phải hiền".

Khi hàng rào mở ra, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong quan điểm sống. Quang Minh tự nhận mình là người truyền thống nhưng không bảo thủ, không gia trưởng và luôn tôn trọng phụ nữ. Bích Trâm thì nhấn mạnh niềm tin và sự bình đẳng là nền tảng không thể thiếu cho một mối quan hệ bền vững. Họ cùng thống nhất rằng quá khứ nên được đặt lại phía sau, nhưng muốn bước tiếp thì phải bắt đầu từ sự thấu hiểu.