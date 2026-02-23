Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quyền Linh ngỡ ngàng khi chàng kỹ sư bị người nhà 'bóc phốt' trên show hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
23/02/2026 08:04 GMT+7

Cùng em trai đến tham gia show hẹn hò, chàng kỹ sư 'đứng hình' khi bị người thân bóc phốt có số đào hoa. Trước tình huống 'dở khóc dở cười', Quyền Linh vội thu hồi micro, hài hước trấn an cô gái để cứu vãn màn mai mối.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi chàng kỹ sư bị người nhà 'bóc phốt' trên show hẹn hò - Ảnh 1.

Quyền Linh “giải nguy” khi chàng kỹ sư bị em trai bóc phốt đào hoa trên sóng hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 1.712 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan kết đôi cho Lê Quang Hiển (24 tuổi, Lâm Đồng), hiện là kỹ sư bán hàng thiết bị khoa học tại TP.HCM, và Phùng Thảo My (25 tuổi, Hà Nội) đang làm quản lý dự án cho một công ty truyền thông và quảng cáo tại TP.HCM.

Ngay từ phần giới thiệu, Quang Hiển khiến Quyền Linh ấn tượng ở vẻ ngoài chững chạc, tính cách mạnh mẽ, cầu tiến, sống lành mạnh, yêu thích thể thao. Anh từng có mối tình sinh viên kéo dài gần 2 năm, song sau giai đoạn dịch Covid-19 cùng những khó khăn về gia đình và kinh tế, cả hai dần xa cách và quyết định dừng lại.

Trong khi đó, Thảo My gây thiện cảm với sự vui vẻ, năng động, sống tích cực. Cô từng trải qua mối tình sinh viên kéo dài 4 năm, chia tay vì khác biệt định hướng tương lai. Sau gần 3 năm độc thân, Thảo My đăng ký tham gia chương trình hẹn hò với mong muốn tìm được người bạn đời phù hợp.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi chàng kỹ sư bị người nhà 'bóc phốt' trên show hẹn hò - Ảnh 3.

Quang Hiển "đứng hình" khi bị em trai lỡ miệng kể xấu

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tiêu chuẩn bạn trai, Thảo My mong muốn một người ưa nhìn, có sức hút riêng, chín chắn và biết chăm lo gia đình. Ngược lại, Quang Hiển cho rằng ngoại hình không phải yếu tố quan trọng, điều anh tìm kiếm là sự tự chủ, khả năng đồng hành và cùng nhau phát triển trong cuộc sống.

Cùng đến show hẹn hò để cổ vũ Quang Hiển, cậu em trai đã tạo nên một tình huống "dở khóc dở cười". Thay vì ủng hộ, cậu em lại vô tư bóc phốt: "Anh trai em có nhiều trò đùa nhìn vào thấy không giống con người. Anh trai em cũng đào hoa, thấy chị nào cũng mê anh như điếu đổ", khiến hai MC và đàng gái ngỡ ngàng.

Màn "phản lưới nhà" này khiến Quang Hiển chỉ biết đứng hình, toát mồ hôi và đòi về nhà... cắt cơm em trai. Trong khi Ngọc Lan dí dỏm trêu chọc về màn "bóc phốt" không kịp trở tay này, MC Quyền Linh phải vội vàng yêu cầu thu hồi micro của cậu em vì "sợ nói nữa là tôi không mai mối gì được nữa đâu". Đồng thời, nam MC cũng không quên trấn an đàng gái: "Em nó còn nhỏ dại, nói giỡn cho vui thôi, đừng tin là thật".

Chàng kỹ sư đàn hát tỏ tình, cô gái rung động từ ánh nhìn đầu tiên

Khoảnh khắc mở rào, Quang Hiển chuẩn bị món quà nhỏ và còn trổ tài đàn hát một đoạn ca khúc do chính mình sáng tác dành tặng Thảo My. Dù có phần run rẩy, sự chân thành trong phần trình diễn nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. Đáp lại, Thảo My đọc bài thơ xuân cô chuẩn bị sẵn, ví cuộc gặp gỡ như một nhân duyên mới.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi chàng kỹ sư bị người nhà 'bóc phốt' trên show hẹn hò - Ảnh 4.

Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi trên sân khấu hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Ấn tượng ban đầu, Quang Hiển nhận xét đối phương là cô gái giàu năng lượng, có tâm hồn nghệ thuật. Về phía mình, Thảo My thừa nhận bạn nam "đúng gu", khiến cô rung động ngay từ khoảnh khắc hàng rào mở ra.

Trong phần trao đổi về quan điểm hôn nhân, Quang Hiển cho rằng người đàn ông cần gánh vác trách nhiệm gia đình, nhưng anh vẫn mong cả hai nên chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thảo My đồng tình, nhấn mạnh cô mong một người luôn hướng về gia đình và biết cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Cả hai thống nhất thời điểm hiện tại phù hợp để tìm hiểu, hẹn hò và nếu thuận lợi có thể nghĩ tới hôn nhân sau 3-4 năm.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi chàng kỹ sư bị người nhà 'bóc phốt' trên show hẹn hò - Ảnh 5.

Cả hai cùng bấm nút hẹn hò khi tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống

Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, Quang Hiển chủ động bấm nút trước, hồi hộp chờ tín hiệu từ phía đối diện. Không lâu sau, Thảo My cũng đồng ý hẹn hò. Cặp đôi chính thức nên duyên trong tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của hai MC và khán giả, mở ra hành trình mới đầy hy vọng cho cả hai.

Quyền Linh tiếc nuối khi nữ giảng viên đại học từ chối ông bố một con

Quyền Linh tiếc nuối khi nữ giảng viên đại học từ chối ông bố một con

Nữ giảng viên đại học chưa từng yêu ai đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm bạn trai, được Quyền Linh mai mối với chàng trai từng dang dở hôn nhân. Dù đàng trai ra sức thuyết phục song cô vẫn quyết định từ chối hẹn hò vì ngại chuyện con riêng.

Xem thêm bình luận