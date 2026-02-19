Quyền Linh tiếc nuối khi nữ giảng viên đại học từ chối ông bố một con

Quyền Linh tiếc nuối, động viên Văn Tân khi bị từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Nữ giảng viên đại học ngại chuyện 'con chung con riêng'

Xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.171, Nguyễn Văn Tân (34 tuổi, Đắk Lắk), nhân viên kinh doanh cửa hàng xe điện gây ấn tượng với màn thể hiện ca khúc Bản tình ca đầu tiên khi bước ra sân khấu. Từng theo học thanh nhạc và vẫn duy trì đam mê ca hát bên cạnh công việc chính, màn thể hiện mở màn của anh nhận được tràng pháo tay từ Quyền Linh, Ngọc Lan và khán giả trường quay.

Giới thiệu về bản thân, Văn Tân cho biết anh hiền lành, cầu tiến, giao tiếp tốt nhưng đôi lúc hơi đãng trí. Anh từng kết hôn với một đồng nghiệp vào năm 2016, song hôn nhân sớm tan vỡ chỉ sau 1 năm. Hai người có một con gái, hiện gần 9 tuổi, đang sống luân phiên giữa hai bên nội ngoại và dự kiến năm sau sẽ sang nước ngoài sống cùng mẹ. Hiện anh sống cùng cha mẹ, tập trung làm việc và mong muốn tìm được người bạn đời phù hợp.

Văn Tân đã đổ vỡ hôn nhân cách đây 9 năm Ảnh: Chụp màn hình

Được ghép đôi với Văn Tân là Cao Thị Huyền (33 tuổi), giảng viên đại học cũng đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Cô gây bất ngờ khi tiết lộ suốt 33 năm qua chưa từng trải qua mối tình nào. Trước câu hỏi của Ngọc Lan về việc một cô gái xinh xắn lại chưa từng yêu, Huyền cho biết thời trẻ cô tập trung học tập, sau đó đi làm cũng không đặt nặng chuyện tình cảm. Bước sang tuổi 30, trước sự hối thúc và mai mối thường xuyên từ gia đình, cô quyết định tham gia chương trình để mở ra cơ hội tìm kiếm bạn đời.

Nghe hoàn cảnh của đàng trai, Cao Thị Huyền tỏ ra bối rối, thừa nhận bản thân khá e dè trước câu chuyện "con chung con riêng". Nữ giảng viên chia sẻ việc nghe bạn bè kể những trải nghiệm tình cảm khác nhau khiến cô có phần e ngại và đó cũng là một trong những lý do cô chưa mặn mà với chuyện yêu đương.

Cao Thị Huyền chưa từng có người yêu, đến chương trình hẹn hò nhờ mai mối Ảnh: Chụp màn hình

Khi tham gia chương trình, Cao Thị Huyền mong muốn một người đàn ông chững chạc, có công việc ổn định, biết quan tâm gia đình và cư xử hài hòa giữa hai bên nội ngoại. Cô không thích kiểu người gia trưởng hoặc "nói được mà không làm được". Trong khi đó, Văn Tân mong tìm người chung thủy, biết đối nhân xử thế và sống tình cảm.

Quyền Linh nói 'đoán trước kết quả'

Trong phần trao đổi trực tiếp, Văn Tân khẳng định nếu đến với nhau, anh sẽ yêu thương bạn đời và gia đình vô điều kiện, chỉ mong nhận lại sự chung thủy. Cao Thị Huyền đáp rằng lời nói thì dễ, điều quan trọng là hành động về sau. Cô hình dung một gia đình hạnh phúc là nơi vợ chồng cùng chia sẻ việc chăm con và trách nhiệm để giữ gìn tiếng cười trong tổ ấm.

Trước khi đưa ra quyết định, Văn Tân mạnh dạn nắm tay bạn gái, ra sức thuyết phục: "Anh biết em e ngại chuyện con chung con riêng. Nhưng con anh sang năm sang nước ngoài sống cùng mẹ rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Em yên tâm, anh là người sống có trách nhiệm, anh nói được là làm được. Anh cũng mong mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu". Đáp lại, Cao Thị Huyền cho biết cô sẽ suy nghĩ.

Dù bị từ chối hẹn hò nhưng Văn Tân mong muốn có thể làm bạn với Cao Thị Huyền Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có Văn Tân bấm nút, còn cô gái đã từ chối. Trong sự tiếc nuối, MC Quyền Linh cho biết anh đoán trước kết quả bởi sự khác biệt trong trải nghiệm tình cảm: một người chưa từng yêu, người kia từng lập gia đình và có con riêng. Dù không thể thành đôi ngay trong chương trình, nam MC vẫn mong họ giữ mối quan hệ bạn bè, hy vọng có thể tiếp tục tìm hiểu nhau trong tương lai.