Quyền Linh phấn khích khi chàng kỹ thuật viên U.40 chinh phục được cô gái xinh đẹp

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/02/2026 09:30 GMT+7

Dù chỉ mới gặp nhau, chàng kỹ thuật viên máy tính và cô gái trẻ đã nhanh chóng nhận ra đối phương chính là hình mẫu mình tìm kiếm. Sự ủng hộ nhiệt tình từ mẹ đàng gái càng tiếp thêm niềm tin để cả hai nhanh chóng bấm nút hẹn hò.

Quyền Linh phấn khích khi chàng kỹ thuật viên U.40 chinh phục được cô gái xinh đẹp- Ảnh 1.

Quyền Linh hy vọng cả hai sẽ có mối quan hệ nghiêm túc, sớm tiến tới hôn nhân

Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.171 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho Lê Văn Sơn (34 tuổi, Đắk Lắk), kỹ thuật viên máy tính tại TP.HCM, và Nguyễn Gia Linh (27 tuổi, Khánh Hòa), nhân viên văn phòng.

Ngay từ những phút đầu xuất hiện, Gia Linh gây thiện cảm bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ. Cô tự nhận mình là người tràn đầy năng lượng, sống tích cực và chu toàn trong cuộc sống. Trải qua ba mối tình từ thời đại học đến khi đi làm, Gia Linh cho biết mối quan hệ sâu đậm nhất là lúc trưởng thành, khi cô đã sẵn sàng bước sang trang mới. Tuy nhiên, vì không tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ và định hướng tương lai, cô quyết định dừng lại.

Quyền Linh phấn khích khi chàng kỹ thuật viên U.40 chinh phục được cô gái xinh đẹp- Ảnh 2.

Gia Linh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự năng động, tích cực

Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với sự cởi mở của cô gái, Văn Sơn chia sẻ anh hiền lành, chăm chỉ, tự lập từ sớm nhưng khá nhút nhát và chưa thật sự chủ động trong chuyện tình cảm. Anh từng trải qua hai mối tình chính thức và một mối tình đơn phương kéo dài suốt 4 năm. Văn Sơn cho biết anh từng bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối. Với mối tình gần nhất, anh kể cả hai quen qua mai mối, tìm hiểu trong khoảng 6 tháng, thấy không phù hợp nên dừng lại.

Về hình mẫu lý tưởng, Văn Sơn mong muốn bạn gái hiền lành, chung thủy, biết quan tâm gia đình hai bên và cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Trong khi đó, Gia Linh khiến trường quay bật cười khi thừa nhận gu của mình khá "lạ" khi thích người tròn trịa, bụng bự và có gương mặt phúc hậu.

Quyền Linh phấn khích khi chàng kỹ thuật viên U.40 chinh phục được cô gái xinh đẹp- Ảnh 3.

Văn Sơn chiếm được cảm tình của mẹ đàng gái ngay lần đầu gặp

Ảnh: Chụp màn hình

Chàng kỹ thuật viên được mẹ cô gái 'gật đầu' ngay trên show hẹn hò

Khi hỏi ý kiến người thân, mẹ của Gia Linh bày tỏ thiện cảm với chàng trai được mai mối, khen anh hiền lành, có gương mặt phúc hậu. Bà còn khẳng định với con gái: "Được nha con, mẹ chịu rồi nha". Đồng thời, người mẹ cũng cho biết con gái cần một người mạnh mẽ, chủ động và biết quan tâm. Vì chồng đã mất từ lâu, hai mẹ con nương tựa vào nhau nên bà rất mong con sớm yên bề gia thất. "Con gái tôi hiếu thảo, tình cảm và biết nhường nhịn. Tôi muốn nó lập gia đình lâu rồi, chỉ là con chưa chịu thôi", bà tâm sự.

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình, MC Quyền Linh hào hứng mở rào để đôi trẻ gặp mặt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Văn Sơn dành lời khen Gia Linh xinh xắn và tin rằng cả hai có thể hòa hợp về tính cách. Về phía Gia Linh, cô cho biết đối phương đúng với hình mẫu mà mình mong muốn. Không chần chừ, Văn Sơn ngỏ lời mong được cho cơ hội tìm hiểu nghiêm túc, thậm chí hướng tới hôn nhân trong khoảng 6 tháng đến 1 năm vì đã đến tuổi ổn định. Nghe vậy, Gia Linh cho biết đây cũng là mong muốn của cô. Khi Văn Sơn hỏi chuyện hẹn hò, đàng gái khiến hai MC thích thú khi chia sẻ: "Nếu như anh muốn, em có thể sắp xếp cho anh gặp cả 7 ngày trong tuần".

Bàn về tương lai, Văn Sơn cho biết hiện làm việc tại TP.HCM nhưng sau này có thể trở về Đắk Lắk sinh sống. Anh hứa sẽ là trụ cột gia đình, chăm chỉ làm việc và san sẻ việc nhà với vợ. Về phía mình, Gia Linh tâm sự cô là con một, chỉ còn mẹ bên cạnh. Cô có thể theo chồng đến bất cứ đâu, nhưng mong được đưa mẹ đi cùng để tiện chăm sóc.

Quyền Linh phấn khích khi chàng kỹ thuật viên U.40 chinh phục được cô gái xinh đẹp- Ảnh 4.

Cặp đôi trai tài gái sắc khiến hai MC thích thú, liên tục "đẩy thuyền"

Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, Văn Sơn và Gia Linh quyết định trao cho nhau cơ hội tìm hiểu và chính thức hẹn hò. Cái ôm nhẹ nhàng của họ trên sân khấu khép lại màn se duyên trong tiếng vỗ tay chúc phúc, mở ra hy vọng về một mối quan hệ nghiêm túc và bền lâu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
