Nghệ sĩ Nguyễn Châu: U.80 vẫn đóng phim, tiết lộ hôn nhân 50 năm bền chặt

Nghệ sĩ Nguyễn Châu trong phim ngắn Cơm sôi nhỏ lửa Ảnh: ĐPCC

Mới đây, nghệ sĩ Nguyễn Châu trở lại màn ảnh nhỏ trong series Phim ngắn cuối tuần của THVL với tác phẩm Cơm sôi nhỏ lửa. Trong phim, ông vào vai người cha hiền lành, dùng hình ảnh "nhỏ lửa khi cơm sôi" để dạy con về đạo lý vợ chồng, khi một người nóng giận, người còn lại cần biết tiết chế để giữ ấm êm gia đình.

Thông điệp giản dị ấy khiến ông tâm đắc bởi phần nào phản chiếu chính cuộc hôn nhân của mình. Với nghệ sĩ 4X, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà được vun đắp bằng sự thấu hiểu và nhường nhịn mỗi ngày. "Gia đình cũng giống như nồi cơm, nếu không biết canh lửa thì sẽ khê. Vợ chồng phải biết nhìn nhau mà sống, biết lùi một bước để nhà cửa yên ấm", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Nguyễn Châu và diễn viên Phi Ngọc Ánh trong phim ngắn Cơm sôi nhỏ lửa Ảnh: ĐPCC

50 năm hôn nhân bền chặt của nghệ sĩ Nguyễn Châu

Nhắc về tổ ấm của Nguyễn Châu, ít ai hình dung rằng chuyện tình của ông khởi nguồn từ những ngày còn là chàng trai nghèo thường lui tới quán cơm của gia đình bà. Từ mối lương duyên bình dị ấy, họ đã nắm tay nhau đi suốt 50 năm hôn nhân, trải qua đủ đầy những cung bậc buồn vui của cuộc đời. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian chật vật thuở ban đầu, nam nghệ sĩ vẫn không khỏi bùi ngùi. Có giai đoạn, vợ chồng ông phải chắt chiu từng lon gạo, thậm chí mượn tạm chuồng heo làm chỗ trú thân để mưu sinh. Ban ngày ông tất bật đi diễn hài, chiều tối lại cùng vợ đẩy xe bán bánh mì, phá lấu nơi vỉa hè, gom góp từng đồng để trang trải cuộc sống.

Trong những ngày kinh tế eo hẹp, người vợ vẫn lặng lẽ quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái để chồng toàn tâm toàn ý với nghề. "Bà ấy là hậu phương vững chắc để tôi đi làm suốt mấy chục năm qua. Tôi luôn biết ơn bà ấy", ông bộc bạch. Với nam nghệ sĩ 78 tuổi, thành công không chỉ là những tràng pháo tay mà còn là sự hy sinh thầm lặng nơi hậu phương.

Nghệ sĩ Nguyễn Châu và vợ Ảnh: NVCC

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía nam, nghệ sĩ Nguyễn Châu từng là nhân viên kế toán tại Sở Thương nghiệp TP.HCM (nay là Sở Công thương TP.HCM). Bước ngoặt đến khi ông tham gia phong trào văn nghệ tại cơ sở và bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Nhờ sự tiến cử của đơn vị, ông được theo học lớp biên kịch do Thành đoàn tổ chức. Từ đó, nghệ thuật dần thấm sâu vào máu thịt. Ông bắt đầu với diễn tấu hài, sau đó chuyển hẳn sang phim ảnh và miệt mài hoạt động cho đến nay.

Một trong những thói quen đặc biệt của ông là ghi chép nhật ký nghề nghiệp. Mỗi vai diễn đều được ông cẩn thận lưu lại để tính toán thu nhập, lo cho gia đình. Sau nhiều thập niên làm nghề, con số đã vượt 600 vở kịch và hơn 500 bộ phim, trở thành một gia tài đáng nể khiến nhiều hậu bối phải ngả mũ.

Với ông, việc còn được miệt mài hoạt động nghệ thuật ở độ tuổi hiện tại là điều rất hạnh phúc Ảnh: ĐPCC

Ở tuổi U.80, sức khỏe không còn sung mãn như trước, ông chỉ cầu có đủ sức khỏe để tiếp tục gắn bó với nghề, và có thêm những vai diễn phù hợp để vừa thỏa đam mê nghệ thuật, vừa có nguồn thu nhập ổn định trang trải cuộc sống. "Nếu gặp vai hay, hợp với mình và còn làm được thì tôi vẫn làm. Nghệ thuật là máu thịt của mình mà", nghệ sĩ Nguyễn Châu bộc bạch.

Ở tuổi xế chiều, điều khiến ông tự hào không chỉ là chặng đường nghệ thuật dài lâu mà còn là vai trò của một người chồng, người cha, người ông mẫu mực trong gia đình, luôn dạy con cháu sống lương thiện và tử tế. Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là mỗi tuần được nhìn thấy các con, các cháu quây quần bên mâm cơm gia đình, khoảnh khắc sum họp giản dị nhưng đủ đầy yêu thương.